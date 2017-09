Rouge et Or - Carabins: duel attendu entre deux frères

Les frères Kean et Brian Harelimana vivront des moments bien spéciaux alors qu’ils croiseront le fer pour la première fois de leur carrière, samedi, dans un duel fort attendu entre les deux meilleures formations au pays.

« Ça va être un match spécial parce que c’est la première fois que je vais affronter mon frère, a exprimé Kean qui a opté pour le Rouge et Or de l’Université Laval à sa sortie des rangs collégiaux plutôt que de rejoindre son grand frère avec les Carabins de l’Université de Montréal. On va se croiser une couple de fois sur les unités spéciales, mais je n’ai pas l’intention de lever la pédale et il fera la même chose. Pendant trois heures, Brian va être un joueur comme les autres. Quant à la rivalité, ça va être différent sur le terrain, mais j’ai eu un aperçu à la Coupe Dunsmore l’an dernier puisque j’étais présent au match. »

« Ça va être un match plus gros pour Kean parce qu’il va découvrir la réalité Laval-Montréal alors que moi je vais me contenter d’exécuter et de jouer à mon plein potentiel, renchérit Brian qui dispute sa deuxième campagne avec les Bleus. Parce qu’on joue tous les deux comme secondeurs, on ne s’affrontera pas sauf à quelques reprises sur les unités spéciales. Ça va être spécial pour nos parents, surtout pour ma mère qui sera plus nerveuse. Elle va encourager les deux équipes en défensive et sera bien contente si on termine le match tous les deux en santé. »

photo courtoisie

Silence radio

Les deux frères ont renoué, vendredi, après le match du Rouge et Or à McGill face aux Redmen. Depuis le retour de Kean à Québec, c’est toutefois le silence radio. « On a convenu de ne pas se parler afin de se concentrer sur notre grosse semaine de préparation, a raconté Brian. On se parlera après le match. On n’a pas fait de pari. Celui qui remportera la Coupe Dunsmore obtiendra le droit de taquiner l’autre. »

Kean était content de retrouver son grand frère la fin de semaine dernière, mais il convient que c’est préférable de garder ses distances cette semaine.

« Depuis mon déménagement à Québec, on ne s’était pas revus et j’étais content de le voir. J’ai passé du temps à la maison familiale. Pour cette semaine, c’est préférable de ne pas se parler. »

Fierté

Brian disputera son premier match après avoir raté celui contre Concordia. « Ce n’est pas une surprise parce qu’il m’en avait parlé, mais je suis super content qu’il puisse revenir au jeu. »

Si Kean se réjouit du retour de Brian, ce dernier n’est pas surpris des débuts universitaires de son frangin. « Je suis extrêmement fier de mon petit frère. Il a été habillé dès le premier match et partant à son deuxième. C’est tout un joueur et tout un athlète. »

Carabins - Une défensive encore solide

Malgré le départ de quelques grosses pointures, Jonathan Boissonneault-Glaou est persuadé que les Carabins présenteront encore un solide front défensif.

« À mon arrivée, il y a quatre ans, j’avais de grands souliers à remplacer, a illustré l’ailier défensif des Bleus. C’est la même chose cette année pour des gars qui veulent prouver ce qu’ils peuvent faire. Il y a des gars qui sont avec nous depuis trois ans et qui attendaient ce moment. La chimie est déjà très bonne. Je suis persuadé que la défensive présentera le même niveau que dans le passé. »

Les Carabins ont notamment perdu les services des plaqueurs Junior Luke et Mathieu Dupuis, de l’ailier défensif Émile Charron-Ligez et du secondeur Frédéric Chagnon.

Joueur défensif par excellence au cours des deux dernières saisons dans le circuit québécois, Boissonneault-Glaou ne vise pas d’objectifs personnels.

« Je suis motivé par mon désir de gagner. Mon seul objectif est de gagner la Coupe Vanier. »

St-Amant revient au CEPSUM 2 ans plus tard

Le demi défensif a joué son dernier match en 2015

Photo Simon Clark

Louis-Philippe St-Amant effectuera son retour au CEPSUM, samedi, à l’occasion de la visite du Rouge et Or.

Sur la touche pendant près de deux ans, le demi défensif du Rouge et Or avait subi une sérieuse blessure à un pectoral le 17 octobre 2015 face aux Carabins. « J’ai pensé à mon retour à Montréal en début de saison, mais cette semaine, je suis pleinement concentré sur la préparation du match, a raconté St-Amant. Je suis conscient que c’est là que je me suis blessé, mais ça ne me dérange pas. »

Bon groupe

St-Amant sera confronté régulièrement à Louis-Mathieu Normandin, l’un des meilleurs receveurs du circuit québécois. « On se connaît depuis longtemps puisqu’on s’affronte depuis les rangs scolaires. On a aussi joué ensemble avec l’équipe canadienne. C’est un joueur rapide avec de bonnes habiletés. Les Carabins misent sur un très bon groupe de receveurs, le meilleur du circuit après le nôtre. »

Marc-Oliver Simard vivra lui aussi un après-midi fort occupé. Le demi de coin du côté large croisera le fer avec Guillaume Paquet qui est un véritable poison contre le Rouge et Or.

« Il faudra rester concentré tout le temps parce qu’il peut réussir un gros jeu à tout moment, a expliqué le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. C’est ce qui est difficile pour un demi de coin. Tu peux être plusieurs jeux sans être impliqué dans l’action, mais tu dois être prêt quand le ballon vient de ton côté. Il n’y a aucun doute, c’est un bon joueur, mais j’ai confiance en mes habiletés physiques et mentales.

« Les receveurs des Carabins nous ont donné une solide opposition dans le passé et il faudra bien exécuter, ajoute Simard. Parce qu’ils misent sur un bon groupe, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et se concentrer sur un seul receveur. »

Le demi inséré Régis Cibasu représente une menace constante et Raphaël Major-Dagenais a connu un fort match contre Concordia en lever de rideau de la saison.