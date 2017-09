Le nouveau film du réalisateur québécois François Girard, Hochelaga, terre des âmes, a été présenté en première mondiale au public montréalais, mercredi soir, dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Deux projections ont eu lieu simultanément au Cinéma Impérial et au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. L’équipe du film (dont l’acteur français Vincent Perez) et plusieurs personnalités ont foulé le tapis rouge pour l’occasion, à la Place des Arts. Grande fresque historique retraçant l’histoire de Montréal, Hochelaga, terre des âmes a été tourné l’automne et l’hiver derniers avec un budget de 15 millions de dollars. Le film, réalisé par François Girard (Le violon rouge), met en vedette notamment Vincent Perez, Samian et Sébastien Ricard.