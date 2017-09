Toujours mordant, mais plus prudent

Mike Ward s’est fait très discret depuis la fin de son procès face à Jérémy Gabriel, en juillet 2016. Insulté à répétition sur les réseaux sociaux, l’humoriste a décidé de prendre une année « quasi sabbatique », loin des projecteurs, avant de revenir tranquillement sur le devant de la scène cet automne. En préparation d’un nouveau spectacle, il ne veut pas changer le ton de son humour mordant, mais il a décidé de cesser ses attaques personnelles à l’endroit de gens connus.

Mike Ward affirme avoir eu une année 2016 éprouvante. Pendant des mois, l’humoriste a été assailli de toutes parts en raison de son procès face à Jérémy Gabriel, qui l’accusait de rire de son handicap dans son spectacle Mike Ward s’eXpose.

« Quand t’as un ou deux messages de haine par jour, c’est drôle. Mais quand t’en as 900 à la minute, ça devient lourd et tu n’as plus le goût de lire ça », dit l’humoriste qui a décidé de prendre une pause de six mois des réseaux sociaux afin de laisser passer la tempête. « Ça m’a fait vraiment du bien de ne plus aller sur Twitter et Facebook. »

Mike Ward a aussi vécu quelques difficultés à l’étranger, en raison de son procès très médiatisé. « Au Québec, les gens me connaissaient déjà avant. Mais à l’international, quand le monde me cherchait sur Google, la première chose qu’ils voyaient, c’était “l’humoriste qui a blessé un enfant handicapé”. Les gens me détestaient et en arrivant sur scène, je devais passer les cinq premières minutes à essayer de ne pas me faire huer. Ça me donnait un stress qui n’est pas habituel. »

Moins de spectacles

Une fois le procès terminé, Mike Ward a choisi de réduire considérablement le nombre de spectacles à son calendrier, dans les 12 mois qui ont suivi. « J’étais juste fatigué. Depuis 2007, je faisais environ 400 shows par année. Après l’été dernier à Édimbourg, je me suis dit que j’allais prendre une année sabbatique. On dirait que je n’avais plus de fun sur scène. »

Mais puisqu’il ne voulait pas ralentir son rythme de vie, Ward a dû se résigner à donner quelques spectacles corporatifs par mois, pour des raisons financières. « Sinon, il aurait fallu que je vende ma voiture », reconnaît-il.

En juin dernier, lors d’un passage au Bordel Comédie Club, dont il est l’un des copropriétaires, l’humoriste a finalement senti que le plaisir de monter sur scène était revenu. « Je me suis rendu compte que je m’ennuyais de faire des shows », dit-il.

Rester tranchant

Dans les semaines qui ont suivi, Mike Ward s’est mis à écrire de nouvelles blagues. « Mon but est d’avoir une nouvelle heure de matériel pour le temps des Fêtes », dit celui qui aimerait présenter officiellement son prochain spectacle francophone « à la fin 2018 ou au début 2019 ».

Est-ce que son procès de l’an dernier l’a adouci dans son écriture ? « Non, dans les nouvelles affaires que j’écris, j’essaie de rester tranchant, d’aller dans les tabous. La seule affaire que je ne ferai plus jamais, c’est de citer des noms, connus ou non. Si jamais je le fais, ce sera pour parler des Américains. »

Eh non, dans ses mois plus difficiles, jamais Mike Ward n’a pensé mettre fin à sa carrière d’humoriste. « J’ai 43 ans. Je suis incapable de faire autre chose. Je ne me vois pas partir d’une carrière qui va assez bien pour aller porter des C.V. Je n’ai aucune éducation. Ma dernière vraie job, c’était dans un dépanneur Irving en 1991 ! (rires) Les chances que je me fasse engager sont assez minces. »

Voyage annulé

L’ouragan Irma a forcé Mike Ward à annuler sa participation au LOL Fest Haïti. L’humoriste devait prendre un vol jeudi matin vers Port-au-Prince et passer six jours dans la capitale haïtienne.

«Nous avons décidé ce matin (mercredi) d’annuler nos vols, a confirmé au Journal le gérant de Mike Ward, Michel Grenier. Même si l’ouragan ne passera pas par Haïti, c’est trop risqué pour nous de prendre ce vol. [...] Si le festival revient l’an prochain, ça nous fera plaisir d’y aller. Nous comprenons que ce n’est aucunement la faute de l’organisation.»

Rejoint par Le Journal, le co-organisateur du LOL Fest Haïti, le Québécois Steve Rasier, a mentionné que les activités du festival se déroulaient comme prévu. Mike Ward était l’un des humoristes invités pour la toute première édition de ce festival, qui s’est amorcé lundi dernier et qui doit se poursuivre jusqu’au 14 septembre.