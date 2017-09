Un film de zombies campé au Centre-du-Québec

Les internautes ont eu droit à un aperçu du flim d'horreur québécois, Les Affamés, mercredi après-midi.

Dans cette scène, on voit Brigitte Poupart (Monsieur Lazhar, Catherine), armée d'une machette, qui règle le cas d'un mangeur de chair.

Les morts-vivants centricois de Robin Aubert seront enfin dévoilés en première au Festival international du film de Toronto (TIFF), jeudi.

Aucune date de sortie québécoise n'a été divulguée pour l'instant.

Le nouveau projet du réalisateur de Saint-Martyrs-des-Damnés et d'À l'origine d'un cri s'est mis en branle en 2015. Le tournage a été effectué dans la région de Ham-Nord à la fin de l'été 2016.

Ce film de genre est qualifié de «zombie road trip terrifiant, émouvant, comique et on ne peut plus québécois».

Il mettra en vedette Marc-André Grondin, Monia Chorki et Micheline Lanctôt.