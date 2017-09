Un séjour unique au Club Hosanna

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC | Au fil des ans, la pourvoirie Club Hosanna s’est développé une personnalité unique, qui vous permettra de vivre un séjour à votre mesure, toute l’année. Une visite des lieux nous a permis de constater que c’est l’idéal pour la pêche, la chasse ou le repos en nature.

Max et Ève Béland ont pris la relève de leur père Michel, bien connu dans le monde de la chasse et de la pêche au Québec. À eux deux, ils ont inculqué un virage à la pourvoirie qui, aujourd’hui, répond aux attentes de leur clientèle de chasseurs et pêcheurs.

Un point très important qui milite en faveur de cette pourvoirie, c’est sa localisation. Facile d’accès au nord de Trois-Rivières, à deux heures de Québec ou de Montréal. Une fois sur place, vous n’avez pas à circuler sur de grandes distances pour avoir accès à votre chalet. Le plus près est à un kilomètre et le plus loin à 15, sur le secteur Hosanna. Toutes les routes sont facilement praticables en voiture.

CONFORT ET SERVICE

Les chalets de la pourvoirie sont assez remarquables. Ils sont très bien situés, confortables et offrent tout le nécessaire pour un séjour unique en plan européen. Un fait assez unique, la pourvoirie fournit la literie dans ses chalets, un plus très intéressant pour les visiteurs. C’est véritablement l’endroit idéal pour les pêcheurs avides de belles captures ou pour les petites familles qui cherchent un endroit de tout repos pour profiter de la nature.

Le service à la clientèle sur le site est assez exceptionnel. Tous les jours, vous recevez la visite des gens de la pourvoirie qui veulent savoir si tout va bien, d’abord pour garder le contact et aussi voir si vous auriez besoin d’aide. Les chaloupes sont nettoyées. Il y a toujours quelqu’un qui peut vous aider si jamais vous en avez besoin. Vous n’êtes jamais laissés seuls avec vous-mêmes.

« Je crois que nous avons réussi à développer une philosophie que les gens apprécient grandement, affirme Max. Nous voulons qu’un séjour à la pourvoirie soit une véritable expérience de nature pour les gens qui nous visitent. Il faut croire que notre méthode a du bon puisque nous avons des clients réguliers depuis plusieurs années. Les gens aiment revenir chez nous. »

LA PÊCHE

Offrir une belle qualité de pêche demeure au centre des préoccupations de la direction de la pourvoirie. « Il reste que dans la majorité des cas, les gens qui nous visitent viennent pêcher d’abord et avant tout, même dans le cadre des vacances famille, souligne Max. Nous nous faisons un devoir de leur offrir une qualité de pêche à la hauteur de leurs attentes. »

Effectivement, lors de notre séjour, nous avons été à même de constater que le plan de pêche occupe une place importante dans les activités du personnel de la pourvoirie. Les belles mouchetées allant jusqu’à 2 ½ livres et les truites arc-en-ciel très combatives sont au rendez-vous. Pas besoin d’un équipement spécial ni de leurres qui sortent de l’ordinaire.

Afin d’offrir le maximum aux amateurs de pêche qui les visitent, les dirigeants de la pourvoirie appliquent une recette bien simple. « En discutant avec les gens, en les informant sur la pêche, en leur fournissant du service, nous arrivons à créer une chimie, explique Max. C’est ce qui nous permet de comprendre leurs besoins et de développer nos produits pour répondre à leurs attentes. »

Pour tout savoir sur cette pourvoirie, vous pouvez téléphoner au 819 646-5244 ou encore par courriel à info@clubhosanna.qc.ca. Si vous désirez découvrir encore plus d’attraits de la pourvoirie, vous pouvez consulter le site internet à l’adresse www.clubhosanna.qc.ca.