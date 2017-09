Une vaste campagne pour promouvoir le hockey

Une nouvelle initiative misant sur les valeurs, le plaisir et les leçons de vie a été lancée mercredi, à New York, pour mieux guider l’encadrement du hockey et amener les jeunes à pratiquer ce sport.

Portée par 17 organisations, dont la Ligue nationale de hockey (LNH), Hockey Canada, USA Hockey, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les ligues de hockey féminines et universitaires du Canada et des États-Unis de même que la Fédération internationale de hockey sur glace, cette vaste campagne vise à promouvoir les valeurs et les expériences qui sont apprises en jouant au hockey.

«Même si tous ne joueront pas dans la LNH, chaque joueur à chaque niveau – tout comme les familles et les amis de chaque joueur – peut jouir d’expériences enrichissantes et partager un engagement commun envers le respect, l’inclusion et l’esprit sportif», a affirmé le commissaire de la LNH Gary Bettman, lors d’une conférence de presse.

Dans une déclaration de principes, ces associations ont mentionné que le hockey doit être une expérience familiale agréable et rassembleuse. Elles ont ajouté que ce sport doit accueillir tous ceux qui veulent le pratiquer, quel que soit leur origine, leur sexe, leur statut socio-économique ou leur capacité physique.

Pratiquer plusieurs sports, dit Karlsson

Des vedettes de la LNH étaient présentes à la conférence de presse.

Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa, a souligné qu’il est important de pratiquer différents sports, ce qui est l’un des principes présentés dans le cadre de cette initiative.

«Je viens d’une petite communauté. Il n’y avait pas grand-chose à faire. On ne regardait pas trop la télé. On jouait au hockey l’hiver et au soccer l’été. C’est comme cela que j’ai développé la camaraderie. Les sports d’équipe m’en ont beaucoup appris», a-t-il mentionné.

Le défenseur Kevin Shattenkirk, qui a signé un contrat avec les Rangers de New York, a mis de l’avant que le plaisir doit être au cœur de l’activité sportive.

«Les jeunes sont trop poussés à performer, même lorsqu’ils ont 8 ou 9 ans. Avoir du plaisir est la chose la plus importante», a souligné l’Américain qui mentionne que l’humilité est l’une des valeurs qu’il a apprises en jouant au hockey.

«Le hockey m’a appris le respect, la discipline et l’engagement», a pour sa part dit le défenseur Seth Jones des Blue Jackets de Columbus

L’épineuse question des batailles permises dans le hockey professionnel et dans les ligues juniors majeures canadiennes n’a toutefois pas été abordée. Des détails de cette initiative sont disponibles sur le site web thisishockey.org.