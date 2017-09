[VIDÉO] Un nouvel extrait du prochain album de U2 en ligne

Le quatuor irlandais donne un avant-goût de son prochain album avec la pièce You’re the best thing about me.

Uproxx a diffusé la nouveauté de U2, premier extrait de l’album Songs of experience dont la sortie est prévue pour décembre.

Musicalement, la pièce semble déborder de joie de vivre(un peu comme A Beautiful Day à une autre époque).

Vous reconnaîtrez aussi les effets de delay typiques des arpèges de The Edge. Rien pour décontenancer les fans.

Les mots fredonnés par le chanteur font toutefois contraste avec la légèreté de la mélodie.

«When you look so good/The pain in your face does’nt show. (Quand tu es si belle/que la douleur ne se voit pas sur ton visage.)»

Le ton est donné. D’autres passages de la pièce dénotent une certaine introspection déchirante pour Bono.

«I have everything but I feel like nothing at all(J’ai tout mais je ne ressens absolument rien)»

Fait à noter, on retrouve la fille de The Edge sur la pochette du single You’re the best thing about me.