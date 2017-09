Vive la rentrée et des concerts pour tous les budgets

Comme toujours, la rentrée musicale du monde classique est extrêmement chargée, avec son lot de belles surprises et de concerts à prix très abordables.

Dans une dizaine de jours, l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano ouvrira sa saison avec la Symphonie des Mille de Mahler, les 19 et 21 septembre.

Pour sa 38e saison, l’Opéra de Montréal ouvre avec un grand classique : Tosca de Puccini. Ce mélodrame où se conjuguent passions amoureuses et intrigues politiques mettra en scène la soprano Melody Moore (Tosca), le ténor chilien Giancarlo Monsalve (l’amant) et le baryton canadien Gregory Dahl dans le rôle du sinistre Scarpia. Avec l’orchestre Métropolitain sous la direction de Giuseppe Grazioli, les 16,19, 21 et 23 septembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à 19 h 30.

Harry Potter en octobre

Si vous avez vu le film La La Land lors du dernier Festival international de jazz, il est certain que la projection du classique Harry Potter et la chambre des secrets est un must pour votre prochaine sortie. Les 21 et 22 octobre, à 19 h 30 et 15 h, à la salle Wilfrid-Pelletier, c’est un rendez-vous pour tous les « sorciers » avec un grand orchestre, qui accompagnera la projection.

Pour l’Orchestre symphonique de Montréal, les choix seront multiples. Sans trop nous avancer dans la saison, nous surveillerons le pianiste Charles-Richard Hamelin, les 11 et 14 octobre, le grand violoniste Gidon Kremer, les 25 et 26 octobre, et les 1er et 4 novembre, l’immense pianiste russe Alexei Volodin. À la Maison symphonique.

Pour l’Orchestre Métropolitain, ce sera un concert pour les amateurs de musique de jeux vidéo. Le 29 septembre, la chef d’orchestre Dana Gilbert fera revivre avec 60 musiciens et 120 choristes, les trames sonores de Assassin’s Creed, Diner’s Hunter et Ultimate Chicken. 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier.

Le 11 novembre, à la Maison symphonique, un autre grand soir nous attendra avec la venue du chef russe Valery Gergiev et l’orchestre Mariinsky. Un moment exceptionnel.

Jean-Philippe Sylvestre

Orchestre Métropolitain - Alain Trudel

André Mathieu

ATMA classique | Naxos

Et si nous faisions notre rentrée sous le signe du romantisme ? En attendant le nouveau disque du pianiste Alain Lefèvre qui sera consacré au compositeur et pianiste André Mathieu, laissons la place au brillant pianiste Jean-Philippe Sylvestre. Sous la direction du chef d’orchestre Alain Trudel et de l’Orchestre Métropolitain, il livre une version saisissante et amoureuse du célèbre Concerto de Québec. Avec une intensité palpable, très cinématographique, il fait preuve de finesse et de transparence. C’est véritablement un grand moment.

3 concerts à surveiller

►15 septembre 19 h 30

Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal

Les Violons du Roy

Expo 67-50 ans, Terre des Hommes

Œuvres de Mercure, Plamondon et Nino Rotta

Sous la direction de Andrei Feher

►16 septembre 18 h

Chapelle historique du Bon-Pasteur

Musica Camerata

Ouverture de la 48e saisoon

Œuvres de Brahms et Fauré

►21 septembre 11 hre 11 h

Salle Bourgie du Musée des beaux-Arts de Montréal