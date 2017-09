50 bons choix pour la boîte à lunch

La rentrée rime avec boîte à lunch ! On la souhaite équilibrée et variée. Pourtant, réaliser une boîte à lunch se révèle parfois un casse-tête pour les parents. Plusieurs adultes font aussi leur lunch, question de mieux manger et d’économiser. Vous trouverez dans ce dossier 50 produits qui ont reçu l’aval de la nutritionniste Isabelle.

À boire

Jus de fruits hydra fruit

Photo Martin Alarie

Au quotidien, la consommation de jus devrait être limitée. Enfants et adultes ne devraient consommer qu’un petit verre de jus par jour seulement. Dans ce contexte, le jus Hydra Fruit d’Oasis est un choix gagnant. Avec 40 calories et 8 g de sucres par portion de 200 ml, il compte parmi les meilleurs choix de boîtes à boire !

Lait UHT

Photo Chantal Poirier

Le lait reste une option beaucoup plus intéressante que le jus. Protéiné et riche en calcium et vitamine D, c’est un choix gagnant, surtout pour les enfants. Le lait UHT (Ultra Haute Température) ne nécessite pas de réfrigération ce qui est un plus pour la boîte à lunch. Attention d’opter pour la variété nature, les laits aromatisés étant trop sucrés !

Jus de légumes faible en sodium

Photo Chantal Poirier

Si le jus de légumes n’accote pas les légumes frais (il est dépourvu de fibres), il est un bon dépanneur. Même si le goût ne fait pas l’unanimité, le jus de légumes faible en sodium est le meilleur choix. Chaque petite canette de 156 ml n’apporte que 35 calories et 85 mg de sodium !

Boisson de soya non sucrée

Photo Chantal Poirier

La boisson de soya est plus intéressante que la boisson de riz et d’amandes puisqu’elle contient davantage de protéines. En version non sucrée, c’est encore mieux ! Par portion de 200 ml, on obtient 7 g de protéines et seulement 2 g de sucres !

Pains & Cie

Muffins anglais 100 % blé entier Gadoua Photo Martin Alarie Ils contiennent 130 calories, 22 g de glucides, 3 g de fibres et 6 g de protéines. Ils permettent d’ajouter de la variété à nos menus.