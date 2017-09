Critérium: Le vélo en spectacle

Ils roulent, coude à coude, à des pointes de près de 55 km/h, enchaînant les boucles sur une piste encerclée de spectateurs venus vivre des estrades les sensations fortes de ce sport cycliste en pleine croissance en Amérique du Nord. Rencontre avec Raphaële Lemieux, notre spécialiste québécoise des critériums.

Dans le milieu, on compare les critériums à la « Nascar du vélo ». Raphaële Lemieux en rit, avant de mener l’analogie encore plus loin : « On vit les courses un peu comme un jeu de vidéo : on est tout le temps dans l’action, et on n’a pas le temps de penser. » Photo courtoisie, Gophrette Power « Si tu penses, c’est qu’il est déjà trop tard », précise la cycliste, qui en est à sa deuxième saison seulement. Pourtant, la coureuse de l’équipe iBike de Montréal a déjà pris sa place sur la scène internationale en remportant cet été l’épreuve de Londres du prestigieux circuit Red Hook.

Un retour à la course

Raphaële Lemieux n’a que 34 ans, mais elle en est à sa deuxième carrière sportive après une pause de dix ans.

« Cette fois-ci, c’est que du plaisir », précise celle qui a été sur l’équipe nationale junior en cyclisme sur route et en patinage de vitesse sur courte piste.

« Pendant ma pause, j’ai toujours continué à rouler : sur route, BMX, vélo de montagne et sur mon vélo à pignon fixe pour me rendre au boulot, raconte Raphaële. L’année dernière, plutôt que d’aller au gym ou de m’inscrire à un cours de yoga, je me suis dit que j’allais participer aux Mardis cyclistes de Lachine pour me garder en forme. »

Et ses performances l’ont surprise. « Je dois au patin mon explosibilité et à mon expérience sur route, en montagne et en “commute” mon agilité technique sur deux roues, », pense la cycliste. Surtout, Raphaële possède un autre atout : elle n’a pas peur.

« Il ne faut jamais avoir d’hésitations. Il faut toujours foncer », résume la cycliste.

Stratégie et sensations fortes

Aux États-Unis, les critériums ont la cote, et il est facile de deviner pourquoi. Imaginez : les spectateurs sont rassemblés autour d’une courte boucle (de 1 ou 2 kilomètres en moyenne) que les cyclistes attaqueront des dizaines de fois dans le cadre d’une épreuve durant entre 30 et 90 minutes. Échappés, relances, sprints, dépassements... tout se déroule devant leurs yeux à une vitesse autour de 50 km/h.

« Ça va vite, c’est très spectaculaire! Comme on suit toute la course, on arrive à mieux comprendre les stratégies des cyclistes, qui sont un aspect essentiel des critériums, », explique Raphaële Lemieux. Les athlètes doivent avoir une parfaite maîtrise de leur bolide. On parle même de « conduite ». C’est que non seulement le parcours est pensé pour leur donner du fil à retordre, mais les cyclistes doivent en plus le gérer à travers un peloton où chacun se bat pour prendre sa place. Sans surprises, les chutes sont fréquentes.

« Ça fait partie de la game », dit la cycliste.

Une vitesse et sans frein

La série Red Hook est le circuit de critérium le plus renommé au monde. Il a de plus la particularité de se courser sur une monture à une seule vitesse, et sans frein. Un vélo à pignon fixe, en somme (un fix, dans le jargon).

L’absence de frein ne cause pas des problèmes selon Raphaële Lemieux : « Comme on ne peut pas se fier aux freins pour ralentir dans les courbes, on adapte notre vitesse. » Forcément, la stratégie est différente. Le choix de la vitesse pour la course est aussi une décision tactique critique. Selon le parcours et leur style de course, les coureurs s’arrêtent sur un ratio en particulier.

« C’est malade », me disent des habitués de critériums plus conventionnels. Raphaële, elle, y trouve son plaisir. Après une médaille d’or à Londres, son expérience a été plus décevante à Barcelone avec une crevaison en finale alors qu’elle avait remporté les qualifications. Sa saison se terminera le 14 octobre prochain à Milan. On l’imagine bien jouer le tout pour le tout. Ce samedi, à Montréal, elle vise au moins un top 5. ]