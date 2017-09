Denis Shapovalov aime son surnom

Comme toute bonne vedette émergente, Denis Shapovalov, qui a fait écarquiller bien des yeux depuis la Coupe Rogers de Montréal, a hérité d’un nouveau surnom : «Shapo».

Ce surnom facile est venu instinctivement et plaît à la nouvelle sensation canadienne du tennis.

«Shapovalov a l’air intimidant sur papier, il y a beaucoup de "o" et de "a", a convenu la 69e raquette mondiale de 18 ans jeudi, lors de son retour au pays. Le surnom que je préfère est probablement "Shapo", j’entends beaucoup de fans m’appeler de cette façon. Ça sort bien et c’est assez simple.»

Que vous le nommiez Shapovalov ou «Shapo», vous n’avez pas fini de dire le nom jeune gaucher à la tignasse blonde, déjà comparé – à tort ou à raison – à un heureux mélange entre Roger Federer et Rafael Nadal par l’ancien premier joueur mondial Mats Wilander.

Une nouvelle vie

Si l’Ontarien peut offrir davantage de performances étincelantes comme celles enregistrées à la Coupe Rogers de Montréal (demi-finales) et ses huitièmes de finale aux Internationaux des États-Unis, le tennis canadien jouira d’un autre exemple de succès après les percées de Milos Raonic et de la Québécoise Eugenie Bouchard.

«Ma vie a clairement changé dans le dernier mois, a constaté Shapovalov en conférence de presse. C’est inspirant pour moi de me faire reconnaître, tous ces jeunes s’excitent quand ils me voient, alors c’est cool de savoir que je motive des enfants à prendre leur raquette et à jouer au tennis.»

«J’aime vraiment que le pays me soutienne, protège mes arrières.»

Shapovalov représentera son pays dans le cadre de la Coupe Davis à Edmonton la semaine prochaine contre l’Inde.

Puis, direction Prague à la fin septembre pour «Shapo», qui a reçu l’honneur d’être nommé par le capitaine américain John McEnroe pour défendre les couleurs du Monde contre l’Europe à la toute nouvelle Coupe Laver, une compétition d’ailleurs diffusée sur TVA Sports.