Deux décennies d’information

Il y a 20 ans jour pour jour, Esther Bégin attendait avec fébrilité en studio.

La journaliste n’en était pas à ses premières armes, mais cette entrée en ondes revêtait une signification particulière. À midi, elle allait présenter le tout premier bulletin d’une nouvelle chaîne spécialisée appelée Le Canal Nouvelles.

« On avait le sentiment de prendre part à quelque chose d’important, se rappelle l’ex-chef d’antenne de TVA au Journal. Tout était à faire, tout était à organiser. »

Photo courtoisie, Réseau TVA

Vice-président de TVA Nouvelles, TVA Sports et Agence QMI, Serge Fortin occupait le poste de chef de pupitre à TVA Québec à cette époque. « RDI était déjà en ondes. C’était à notre tour d’avoir une chaîne d’information en continu. »

Lent départ

Présentant des bulletins de nouvelles aux 15 minutes, LCN n’a pas connu de départ fracassant. « Au début, notre part de marché tournait autour de 0,2 %, alors que celle de RDI était supérieure à 2 % », raconte Serge Fortin.

Au fil du temps, la station a fini par trouver sa vitesse de croisière. Si bien qu’en 2007, elle a dépassé sa rivale radio-canadienne. LCN a terminé cette année charnière avec 2,6 %... contre 2,5 % pour RDI.

Progression

Plusieurs facteurs expliquent cette progression. L’achat d’un hélicoptère, en 2005, fait certainement partie du lot. « On n’a pas les ressources de Radio-Canada pour être partout dans le monde, mais au Québec, c’est un outil qui allait nous permettre d’être partout encore plus vite », explique Serge Fortin.

L’engin a permis à LCN d’être aux premières loges de plusieurs événements, dont la fusillade au Collège Dawson à Montréal, en septembre 2006. Esther Bégin garde un souvenir précis de cette journée d’horreur. « Je parlais à Maxim Landry à bord de l’hélicoptère... Et quand j’ai vu des jeunes sortir de l’école en courant, j’ai compris qu’il y avait quelque chose de grave. »

Moments charnières

La couverture de tragédies internationales comme les attentats du 11 septembre 2001 à New York a également permis d’asseoir la crédibilité du réseau. « On avait réussi à envoyer deux équipes juste avant qu’ils ferment la frontière, souligne Serge Fortin. Elles sont restées à New York durant un mois. C’est à travers des moments d’actualité forts qu’une chaîne se définit. »

LCN a grandement augmenté ses parts de marché depuis sa création, confirme Cossette Média. Avec une portée de 2 692 000 téléspectateurs, elle demeure la chaîne spécialisée la plus regardée, selon Numéris. Depuis janvier, elle enregistre des parts de 4,6 %.

« Une fierté »

Esther Bégin est demeurée à LCN durant sa première décennie d’existence. « Dans ma carrière, ça demeure une grande source de fierté d’avoir participé au positionnement de LCN », déclare-t-elle.

Denis Lévesque : un moment décisif pour LCN

Photo Agence QMI, Joel Lemay

L’entrée en ondes de Denis Lévesque, en avril 2006, a marqué un tournant pour LCN. Mais l’arrivée du journaliste-vedette ne s’est pas passée comme prévu.

En effet, la chaîne avait préalablement demandé une dérogation au CRTC pour obtenir le droit de présenter des émissions d’opinion et d’analyse, et ainsi cesser la diffusion en boucle de bulletins de nouvelles.

« Denis Lévesque était à TQS, raconte Serge Fortin. On était allé le chercher avant d’obtenir le feu vert du CRTC. On savait qu’on avait de bonnes chances d’avoir gain de cause. Mais en attendant la décision, Denis a dû prendre son mal en patience. Il venait souvent me voir pour me dire qu’il avait accepté de venir chez nous pour faire un show, pas pour lire des bulletins de nouvelles. »

Exemple sur CNN

Denis Lévesque a profité de cette période de flottement pour peaufiner sa future émission. « On est allés à CNN, raconte l’animateur. On a visité les studios de Larry King et d’Anderson Cooper. On a rencontré leurs producteurs. On voulait se servir de leur expérience. On voulait apprendre de leurs erreurs... C’est à CNN qu’on m’a dit : “Tous les shows d’importance sont dotés d’une fermeture signature. Il faut que tu trouves la tienne.” Ça nous a motivés à élaborer la façon dont je mets fin à l’émission, en fermant les lumières. »

La première

L’animateur se souvient d’avoir été « très nerveux » avant la diffusion du premier rendez-vous. « On était très excités. On parlait à Jean Beaulne de Guy Cloutier, on interviewait l’auteure d’un livre sur des tueurs en série... Ça n’avait pas été notre meilleure émission, mais on était passés à travers ! »

La foi

Plus d’une décennie après son arrivée à LCN, Denis Lévesque ne regrette pas d’avoir fait le saut. « Quand LCN m’a approché, c’était juste un canal de manchettes. Les cotes d’écoute étaient faibles. Ce n’était pas très excitant. Mais je croyais à l’information en continu. Je croyais que c’était l’avenir. »