En ce qui a trait aux propulsifs militaires, on parle parfois de millions d’années. Il faut toutefois prendre en considération certaines variables non optimales qui réduisent leur existence à des milliers d’années sous des conditions idéales. Sachez que si la température d’entreposage passe de 21 à 30 degrés, la longévité diminue à des siècles et cette donnée s’abaisse à des décennies lorsqu’on atteint 40°C.

Munitions

Quand la poudre est insérée dans la douille, dans des conditions normales d’utilisation, et en considérant qu’elle sera soumise à des variations de température et d’humidité, qu’elle sera en contact avec les scellants de la cartouche ainsi qu’avec la possible corrosion interne et la présence de savon alcalin qui servent à nettoyer les projectiles, sa durée de vie diminue considérablement.