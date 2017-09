Félix Auger-Aliassime en demi-finale en Espagne

Pendant que les regards des amateurs de tennis canadiens étaient tournés vers Denis Shapovalov aux Internationaux des États-Unis, plus tôt cette semaine, l’autre étoile montante au pays, Félix Auger-Aliassime, peaufinait sa préparation dans l’ombre en vue du Challenger de Séville, en Espagne. Et elle porte ses fruits jusqu’à maintenant.

Le tennisman québécois n’a fait qu’une bouchée du Japonais Taro Daniel, 121e joueur mondial, en quarts de finale de ce tournoi sur terre battue doté d’une bourse de 75 000 $ US, écrasant ce dernier en deux manches de 6-1 et 6-0.

Les spectateurs ont à peine eu le temps de savourer le jeu du prodige de L’Ancienne-Lorette tellement il a été expéditif alors qu’il a confirmé sa place dans le carré d’as au bout de 50 minutes.

Avec cette victoire, Auger-Aliassime, actuellement 226e au monde, est assuré de fracasser le top 200 pour la première fois de sa carrière à la prochaine parution du classement de l’ATP, lundi. À 17 ans et 1 mois, il sera le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal en 2002 à accomplir l’exploit. Séville est le deuxième arrêt de trois en septembre en Europe pour l’adolescent.

«Ce quart de finale était un excellent match de la part de Félix. Il a été dominant du premier au dernier point et semble s'améliorer au fur et à mesure des matchs. C'est dans l'enchaînement des matchs que Félix exprime le mieux son talent. Alors il est naturel pour lui de jouer trois tournois d'affilée, surtout lors d'une reprise», a réagi par courriel son entraîneur Guillaume Marx.

Domination totale

Auger-Aliassime a été efficace dans toutes les facettes contre le Japonais. Dominant au service avec six as, l’athlète de 17 ans a remporté la plupart de ses premières balles de service, maintenant un excellent taux d’efficacité de 94 % (29/31), en plus de briser cinq fois son adversaire.

Inactif pendant deux mois en raison d’une blessure au poignet gauche, le Québécois a renoué avec la compétition au volet des qualifications du US Open, où il s’est incliné dès le deuxième tour, il y a deux semaines.

Auger-Aliassime, qui est toujours membre du Centre national d’entraînement à Montréal, se mesurera en demi-finale au gagnant du duel opposant le Serbe Filip Krajinovic à l’Espagnol Roberto Carballes Baena, respectivement cinquième et deuxième favoris du tournoi. «Il va falloir être bon, car il jouera un excellent joueur, un spécialiste de la surface», a lancé Marx.

À sa dernière demi-finale en juin, à Lyon, Auger-Aliassime s’était faufilé jusqu’au match ultime avant d’être sacré champion pour devenir le septième plus jeune joueur de l’histoire à remporter un Challenger.