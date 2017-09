Le Off Jazz..18 belles bougies

Ah que nous l’aimons ce joyeux Festival de jazz qui célèbre ses 18 ans. Plus que l’âge de la majorité, nous saluons aussi sa longévité avec beaucoup moins de moyens que tous les grands événements. Du 5 au 14 octobre, et ce à prix, vraiment raisonnable, vous pourrez voir et entendre, plus de 140 musiciens et 26 concerts, répartis dans neuf salles différentes, Le Off, c’est aussi l’occasion rêvée pour de jeunes formations de se faire connaître, et plus encore, découvrir si ce n’est déjà fait, le jazz d’ici .



Le coup d’envoi sera donc donné le 5 octobre, avec le saxophoniste invité new-yorkais Ben Wendel qui croisera le fer avec le contrebassiste Rémi-Jean Leblanc, le brillant pianiste Rafael Zaldivar et le batteur Greg Ritchie. Au Lion d’or

Le 6 octobre, place à la dynamique machine du trompettiste et bugliste Joe Sullivan, soit 17 musiciens. Au Lion d’Or

Nous surveillerons aussi nos gentils Malcommodes, soit le contrebasse Daniel Lessard, le batteur Pierre Tanguay et le pianiste Félix Stüssi, le 8 octobre. Au Résonance café.



Toujours le 8 octobre, il faudra absolument aller entendre le jeune saxophoniste alto Benjamin Deschamps en formule quintette .

Le 13 octobre, au Dièse Onze, la jolie boîte de jazz , comme le chantait Michel Jonaz, ce sera une soirée poids lourds avec : Norman Lachapelle à la contrebasse, les saxophonistes André Leroux/ Al Mc Lean et le batteur Jim Doxas

En clôture , le 14 octobre au Lion d’or, la pianiste Marianne Trudel recevra plusieurs invités



Le trompettiste Hitchem Kalfa

Le saxophoniste Jean Derome

Et le trompettiste Lex French



www.loffjazz.com