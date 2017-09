Les coups de cœurs de... Vincent Damphousse

L’ex-capitaine du Canadien de Montréal, Vincent Damphousse profite pleinement de sa retraite d’athlète professionnel : il est coach de hockey aux côtés de ses fils, il participe au tournoi de Championnat canadien de poker par partypoker et aime toujours découvrir de nouveaux endroits en ville. Voici donc les endroits favoris de l’ancien joueur de hockey qui réunit sport et art de vivre.

Le restaurant favori? Photo Instagram

À Montréal, il y en a vraiment deux : le Joe Beef et le Milos. Tout le monde s’entend pour dire que le Joe Beef est une institution de la gastronomie montréalaise. J’adore l’ambiance et la qualité de la bouffe est assez exceptionnelle. Pour le Milos, je suis un ­amoureux de la cuisine grecque et des ­poissons. C’est tellement bon !

L’endroit où prendre un verre ? Photo Instagram

Il n’y a pas très longtemps, j’ai mangé au récent restaurant Foiegwa avec ma conjointe. Puis, le propriétaire nous a invités à prendre un verre, dans un petit bar caché, en arrière du même établissement. Ce bar de type speakeasy s’appelle le Atwater Cocktail Club. C’est vraiment secret, car pour y accéder, il faut passer dans une ruelle sombre et l’adresse n’est pas du tout indiquée. J’ai adoré mon expérience !

L’activité préférée?

Vous savez c’est encore le ­hockey, mais cette fois-ci, c’est mon rôle d’entraîneur qui occupe tout mon temps ! J’ai trois ­garçons de 12, 9 et 2 ans, qui jouent tous au hockey et pour lesquels je suis devenu un coach. Je veux enseigner ma passion et tout ce que j’ai appris de ma carrière de joueur professionnel, aux jeunes. C’est tellement enrichissant de les voir évoluer et de les voir s’adapter au travail d’équipe.

Un endroit où s’entraîner ? Photo Facebook

Spracklin Performance, qui se trouve dans l’arrondissement de Ville Mont-Royal. Il s’agit d’un gym privé avec entraîneurs privés qui te préparent une séance d’entraînement un à un. Il faut donc être membre. On est seul avec son entraîneur et cela permet de mieux atteindre ses objectifs personnels. C’est un gym axé sur la performance et l’amélioration des conditions physiques pour les athlètes de haut niveau. J’ai découvert l’endroit l’an passé et j’aime vraiment ça.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ? Photo d'archives

Je suis un amateur de tennis et la Coupe Rogers demeure un rendez-vous incontournable.

Si j’étais maire de ­Montréal ?

J’engagerais mon frère qui est maire de Varennes ! Plus sérieusement, je ne suis pas un amateur du Stade ­olympique de Montréal. Je crois ­vraiment que je le détruirais ; je n’aime pas le look, je ne lui trouve aucune utilité et c’est pour moi assez dépassé.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Il y a déjà 25 ans, j’ai gagné une coupe Stanley au Forum de ­Montréal. Dans le centre-ville, il y avait une marre de gens rassemblés pour célébrer avec nous. Partout, sur les rues, on criait notre victoire. C’était magique de partager ce moment avec les partisans. C’était vraiment un moment inoubliable.

Un athlète que vous ­admirez ?

Sans aucun doute Georges Saint-Pierre. Je vais d’ailleurs le voir à New York très prochainement pour son retour dans la UFC.

Un mot pour décrire Montréal ?