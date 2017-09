Marie-Mai répond à ses détracteurs sur Instagram

Dans un monde idéal, les vedettes québécoises n'auraient pas besoin de défendre chaque geste qu'elles posent.

Toutefois, les internautes sont rapides à critiquer sur les réseaux sociaux et Marie-Mai l'a appris à ses dépens.

Alors qu'elle a partagé des clichés de ses costumes de scène plus osés qu'à son habitude, certaines personnes ont remis en question les choix vestimentaires de la chanteuse.

Dans un long paragraphe, Marie-Mai a fait une mise au point.

«À ma job, je porte parfois des vêtements outrageux, selon certains. Je suis flamboyante et je ne m'excuserai jamais pour ce que je porte. De toute façon, depuis le temps, les commentaires haineux ne m'atteignent plus. Je connais beaucoup trop mon coeur et mes valeurs pour que ça viennent chambranler quoi que ce soit.»

Sunset blondies! La vita bella avec @peroni_ca, enfin disponible au Québec! #PeroniQC #MaisonPeroni #vieauchalet #lac #ad Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 23 Août 2017 à 16h09 PDT

«J'ai toute l'ambition du monde et je carbure aux défis, même quand j'ai le vent dans la face. C'est tout ce que je sais faire. J'ai besoin de cette version de moi pour avancer. C'est elle qui défonce toutes les portes qui se ferment devant moi. Qui je suis par contre, ne se défini pas par ce que je porte ni ce que je fais comme métier.»

You go girl!