Poursuivi par Michel Juneau-Katsuya, André Arthur riposte avec une contre-poursuite

Poursuivis pour la somme de 500 000$ par Michel Juneau-Katsuya pour des propos qualifiés de «discriminatoires», André Arthur et Leclerc communication ont riposté avec une contre-poursuite au montant de 85 000$.



Dans la poursuite déposée par l’ex-cadre des services secrets canadiens, on y apprenait que Juneau-Katsuya ne tolérait pas les propos prononcés contre lui par l’animateur de radio sur les ondes de BLVD 102,1.

Le 16 février 2017, Arthur s’en était pris verbalement à Juneau-Katsuya en le traitant, entre autres, de «maudit fou».

Une sortie qui faisait suite aux propos tenus par le poursuivant, quelques jours plus tôt, dans le cadre des analyses effectuées après la tuerie survenue au Centre culturel islamique de Québec, où il avait mentionné que «certains animateurs de radio, comme monsieur Arthur, avaient du sang sur les mains».

Traitement médiatique légitime

Dans la contre-poursuite, on y affirme que «les propos tenus par Arthur ne sont en aucun cas diffamatoires», mais qu’il relève plutôt «d’un traitement médiatique légitime (...) d’une nouvelle ayant défrayé la manchette pendant plusieurs jours».

En outre, on y affirme qu’à la «lumière de la théorie du sang sur les mains réitérée publiquement par Juneau-Katsuya plus d’une dizaine de fois ainsi qu’aux attaques gratuites portées contre Arthur», ce dernier a voulu en savoir davantage et informer ses auditeurs sur la personnalité publique derrière cette théorie et ces accusations.

Selon la poursuite, malgré les propos tenus par André Arthur, la carrière et la réputation de Juneau-Katsuya n’ont aucunement été ternies, puisque sa présence médiatique «reste aussi importante et fréquente (si ce n’est pas plus) qu’elle l’était avant le 17 février».

Diffamation

À contrario, la théorie du sang avancé par Juneau-Katsuya et qui attribue à Arthur et à Leclerc communications «une responsabilité pour la fusillade survenue en début d’année constitue des propos diffamatoires à leur endroit».

Au surplus, les allégations que «les radios poubelles auraient créé un tueur et donc, Arthur et Leclerc, dépassent toutes les limites qu’une société libre et démocratique doit tolérer et «l’appel à la réflexion» de Juneau-Katsuya ne pouvait permettre à ce dernier d’imputer une telle responsabilité» à André Arthur et Leclerc communications.