Rivaux coriaces et coéquipiers appréciés

Alex Smith, quart-arrière

Photo AFP

« C’est un gars vraiment cérébral, passionné de sports en général. Il doit être stressé des fois, mais il ne le laisse jamais paraître. Il est hyper rationnel dans ses décisions et du monde de même, ça me parle. Il n’est pas extraverti, mais quand il parle, tout le monde écoute et c’est pertinent. C’est le genre de leader pour qui j’ai beaucoup de respect. On est rendus à un point où sur tel type de front, tel type de cadence m’aiderait, il s’adapte. Malgré les millions de facteurs auxquels il doit réfléchir, il va penser à tout et s’adapter s’il sait que j’ai un bloc difficile. C’est toujours très apprécié. »