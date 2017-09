À qui les grands honneurs individuels?

La saison dernière, la course vers le titre de joueur le plus utile a été effrénée et a suscité un vif débat jusqu’au fil d’arrivée, jusqu’à ce que Matt Ryan remporte la palme. Les suspects habituels se bousculeront pour lui succéder et la lutte pour les autres honneurs individuels s’annonce aussi musclée.

Après que ma boule de cristal m’ait dévoilé que les Patriots remporteront le Super Bowl 52 face aux Packers dans l’édition du Journal de samedi dernier, voici aussi les autres révélations.

Premièrement, le quart-arrière des Packers, Aaron Rodgers, détruira tout sur son passage en route vers son troisième titre de joueur le plus utile. À vrai dire, pas besoin de lire dans le futur pour prédire qu’un quart-arrière enlèvera cet honneur. Dans les 15 dernières années, il est arrivé seulement trois fois qu’une autre position vole le spectacle.

Et pourquoi Rodgers ? Parce que son as receveur Jordy Nelson devrait être encore plus en forme que l’an dernier, lui qui se remettait d’une blessure au genou. Parce que son autre receveur, Davante Adams, a fait un bond de géant à sa troisième saison. Parce que Randall Cobb demeure un luxe formidable. Parce que Martellus Bennett est le meilleur ailier rapproché à jouer à Green Bay depuis des années. Parce que Rodgers, quand sa ligne offensive est en santé, profite généralement de longues secondes de protection. Et enfin, parce que Rodgers, c’est Rodgers...

Il faut encore une fois s’attendre à ce que Tom Brady soit de la discussion. Un retour en force de Russell Wilson, plus en santé qu’en 2016, n’est pas exclu. Un candidat surprise ? Surveillez Jameis Winston, à Tampa...

OFFENSIVE ET DÉFENSIVE

Offensivement, si le porteur des Steelers Le’Veon Bell tient enfin une saison complète, ses gains cumulés par la course et la passe en feront un candidat de choix, tout comme David Johnson en Arizona. Grâce à la présence de Brandon Marshall, le receveur des Giants Odell Beckham Jr pourrait aussi connaître une saison ridicule.

En défensive, Khalil Mack, des Raiders, devrait poursuivre son ascension, mais JJ Watt revient pour reprendre son trône. Von Miller est toujours dans les parages. Mais pour ma part, j’y vais avec l’ailier défensif de deuxième année des Chargers, Joey Bosa. Un camp complet, une saison complète et Gus Bradley comme coordonnateur devraient accroître sa valeur. Pour ce qui est de Watt, il se « contentera » du retour de l’année.

RECRUES ET ENTRAÎNEUR-CHEF

Quant aux potentielles recrues de l’année, il s’agit souvent d’un coup de dés. À l’offensive, je vois Dalvin Cook, porteur des Vikings, obtenir toutes les chances de se faire valoir, tandis que défensivement, j’opte pour l’ailier défensif Derek Barnett (Eagles).

L’entraîneur-chef de l’année, maintenant ? Anthony Lynn fera un malheur à sa première saison à la barre des Chargers. Sinon, Mike Mularkey recevra considération pour la première présence des Titans en séries depuis 2008.

Semaine 1

*Jeudi* (Mes choix en rouge)

Kansas City à Nouvelle-Angleterre PATRIOTS

*Dimanche*

NY Jets à Buffalo (13 h) BILLS

Philadelphie à Washington (13 h) EAGLES

Oakland au Tennessee (13 h) RAIDERS

Tampa Bay à Miami (Match remis à la semaine 11)

Jacksonville à Houston (13 h) TEXANS

Arizona à Detroit (13 h) CARDINALS

Atlanta à Chicago (13 h) FALCONS

Baltimore à Cincinnati (13 h) BENGALS

Pittsburgh à Cleveland (13 h) STEELERS

Indianapolis à LA Rams (16 h 05) RAMS

Seattle à Green Bay (16 h 25) PACKERS

Caroline à San Francisco (16 h 25) PANTHERS

NY Giants à Dallas (20 h 30) GIANTS

*Lundi*

N.-Orléans au Minnesota (19 h 10) VIKINGS

LA Chargers à Denver (22 h 20) CHARGERS

*Résultats*

La saison dernière 171 en 267 (64 %)

La saison 2015-16 173 en 267 (64,8 %)