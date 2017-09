Benoît McGinnis rejoint Victor Lessard

L’automne sera chargé pour Benoît McGinnis. En plus de reprendre les représentations de Demain matin, Montréal m’attend au TNM, le comédien vient de rejoindre la distribution de Victor Lessard. Les tournages de la deuxième saison devraient débuter dans les prochaines semaines. Il demeure toutefois vague quant à la nature de son rôle.

«Je ferai partie de l’intrigue et j’ai quelques jours de tournage, que j’ai hâte d’entamer. J’ai visionné la première saison, que j’ai adorée», avance-t-il, rencontré à la première de Quand la pluie s’arrêtera, au Théâtre Jean-Duceppe, jeudi dernier.

Heureusement, Benoît McGinnis a récemment pu se payer un temps d’arrêt, qu’il a passé à voyager en Europe, histoire de revenir en pleine forme.

«J’ai vraiment été en vacances tout l’été et de me dire que le travail recommence me rend heureux ! Ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais j’avais vraiment hâte que la saison s’entame», raconte-t-il.