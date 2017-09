Des albums de Céline Dion en vinyles

Céline Dion n’est pas seulement à la mode du côté vestimentaire, elle vient maintenant de faire un virage hipster sur le plan musical.

Avec les vinyles qui sont revenus au goût du jour depuis quelques années, la diva a décidé d’offrir quatre de ses albums pour la première fois sur ce support.

Vendredi sont ainsi parus sur le marché les éditions vinyles des albums D’eux, S’il suffisait d’aimer, 1 fille & 4 types et Sans attendre (version deluxe). Sony Music Canada indique que d’autres éditions vinyles d’albums cultes de Céline Dion devraient paraître éventuellement sur le marché.

« Comme le vinyle est de plus en plus populaire, nous sortons depuis quelque temps plusieurs titres de nos artistes qui n’ont jamais été disponibles dans ce format », mentionne Stéphane Drolet de Sony Music Canada.

Peu de vinyles récents

Depuis les années 2000, Céline Dion a produit très peu de ses albums en format vinyle. Sur le site Amazon.ca, mis à part le récent Loved Me Back To Life, on ne retrouve principalement que quelques albums des années 1980 (Tellement j’ai d’amour pour toi) et 1990 (Unison) dans ce format.

Le site officiel de Céline Dion ne propose aucun autre vinyle que les quatre nouveaux parus vendredi. Sans surprise, ces nouvelles éditions ont été très bien accueillies par les amateurs de la chanteuse sur les réseaux sociaux.

« Excellente nouvelle ! Il était temps que ces albums sortent en vinyle. Ce sont de véritables bijoux », a écrit un internaute.

Le succès de D’eux

Du lot, D’eux est le véritable album culte francophone de la chanteuse. Paru en 1995, il marquait la collaboration de Jean-Jacques Goldman avec la Québécoise. Plusieurs succès sont sortis de cet album, dont Pour que tu m’aimes encore, J’irai où tu iras et Destin. Avec environ 10 millions d’exemplaires vendus, D’eux est devenu l’album de langue française le plus vendu de tous les temps.

Autre disque francophone incontournable de Céline Dion, S’il suffisait d’aimer est sorti en 1998. Encore une fois, la chanteuse faisait appel à Jean-Jacques Goldman pour ses textes. L’auteur lui a notamment offert la chanson thème ainsi qu’On ne change pas.