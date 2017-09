La fête perturbée

Comme le veut la coutume, les champions en titre du Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans ce cas-ci, ont eu l’honneur d’inaugurer la nouvelle saison de la NFL hier, c’est-à-dire le jeudi après la fête du Travail. La NFL a eu la décence de ne pas imposer aux Falcons d’Atlanta une visite à Foxborough pour le match inaugural et ainsi leur faire revivre les douloureux souvenirs du dernier Super Bowl, mais ce n’est pas ce qui retient l’attention en ce début de saison.

En effet, la NFL entreprend une fois de plus sa saison dans la controverse. Cette année, on parle plutôt de trois dossiers chauds qui risquent de porter ombrage à l’ensemble de la saison.

Tout d’abord, il est à nouveau question de la gestion chaotique des dossiers nécessitant des mesures disciplinaires. Impliqué dans des histoires de violence conjugale, l’un des joueurs les plus en vue de la ligue, Ezekiel Elliott, des Cowboys de Dallas, vient d’être suspendu pour six matchs, mais devrait, aux dernières nouvelles, pouvoir jouer dimanche soir. La ligue continue d’être inconstante dans l’attribution de ses sanctions, ce qui lui attire son lot de mauvaise publicité.

Coups à la tête

Un autre dossier dont la NFL se passerait bien est celui de l’impact à long terme des coups à la tête. Les études continuent de dresser un portrait sombre des effets néfastes des coups à la tête. Par ailleurs, le quart des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger a indiqué que la présente saison pourrait être sa dernière. Il estime vouloir passer du temps avec ses enfants à la retraite et être en mesure de se souvenir de leurs noms. Il aurait été impensable, il n’y a pas si longtemps qu’un joueur de premier plan comme Roethlisberger émette de tels commentaires publiquement.

Enfin, le dernier dossier, mais non le moindre est celui des joueurs refusant de se lever durant l’interprétation de l’hymne national. Les Colin Kapernick (toujours sans contrat), Marshawn Lynch et Michael Bennett, entre autres, demeurent agenouillés afin de dénoncer ce qu’ils perçoivent comme des inégalités entre Noirs et Blancs aux États-Unis.

Aucune ligue sportive ne souhaite voir les questions raciales s’immiscer dans son produit. Or, pour la NFL et les propriétaires d’équipe, ce dossier défraiera la manchette tout au long de la saison.

Télé : on expérimente

En matière de diffusion des matchs, la NFL risque de faire figure de leader dans un environnement en pleine transformation. Même si les télédiffuseurs traditionnels NBC, CBS, Fox et ESPN lui rapporteront 39,6 milliards $ en droits de diffusion entre 2014 et 2022, la NFL n’hésite pas à tenter de nouvelles expériences.

Par exemple, l’an dernier, le géant des réseaux sociaux Twitter a versé 10 millions à la ligue pour diffuser 10 matchs du jeudi soir. Il n’était pas nécessaire de se créer un compte Twitter pour accéder aux matchs et l’initiative offrait un rayonnement international à la NFL.

Pour 2017, la ligue se tourne vers Amazon pour la diffusion de 10 matchs du jeudi soir, en échange de 50 millions de dollars. Les matchs seront disponibles gratuitement pour les abonnés du service Amazon Prime de partout dans le monde.

Éventuellement, ce sont des plateformes comme Amazon, Google, Facebook et Twitter qui débourseront des milliards de dollars pour être les diffuseurs exclusifs de la NFL.

Les tweets de la semaine...

Conditions pitoyables

Après les déménagements des équipes de St. Louis et de Los Angeles, voilà que les Raiders s’apprêtent à quitter Oakland, dans la NFL. On les verra toutefois évoluer de nouveau dans un stade qui ne répond pas aux normes de la NFL, en 2017, comme le précise un compte parodiant l’émission Sportscenter.

« Voir les Raiders jouer dans un stade de baseball est plus insultant qu’un joueur qui reste assis durant l’hymne national. »

Nouveau scandale

Les médias new-yorkais s’amusent ces jours-ci après avoir appris que les Red Sox de Boston auraient volé et transmis des signaux à l’aide de montres Apple. Après les controverses ayant impliqué les Patriots dans la NFL, il n’en fallait pas plus pour que les blagues fusent, comme celle-ci de l’animateur d’ESPN Gordon Damer.

« Bill Belichick sera furieux avec cette histoire de montres Apple, surtout parce qu’il n’y a pas pensé avant. »

Pas si vite !

La porte était toute grande ouverte pour une demi-finale tant attendue entre Roger Federer et Rafael Nadal aux Internationaux des États-Unis. Pourtant, comme nous le résume la revue Sports Illustrated, c’était sans compter sur la présence d’un joueur argentin qui, lorsqu’il est en santé, peut rivaliser avec les meilleurs joueurs au monde.

« Tout le monde voulait voir Federer contre Nadal, mais Juan Martin del Potro avait une autre idée en tête. »

À surveiller...

Les paris sont ouverts

Ce n’est plus un secret pour personne, le sport est maintenant une affaire de gros sous. On y privilégie davantage les profits que les traditions. Ce constat est surtout frappant en ce qui a trait aux noms et aux commandites de stades et d’amphithéâtres sportifs. Récemment, à Toronto, on annonçait que le Air Canada Centre, domicile des Maple Leafs, changerait de nom le 1er juillet prochain. La Banque Scotia paiera pas moins de 800 millions $ pour y accoler son nom pendant 20 ans.

Il y a longtemps que l’on a dit adieu au Maple Leafs Garden, au Skydome et au Forum de Montréal. Dans la LNH, deux amphithéâtres sont commandités par Rogers, en plus du défunt Skydome au baseball. À l’autre bout de la 40, le domicile des Sénateurs d’Ottawa en est à son quatrième nom en 20 ans. La question se pose donc à savoir quel stade sera le dernier à résister à la tentation.

Les cinq suggestions de la semaine

FOOTBALL

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Après avoir subi une dégelée à domicile contre Ottawa la semaine dernière, les Alouettes souhaitent que l’air de la Colombie-Britannique leur sera bénéfique.

► Aujourd’hui à 22 h à RDS et TSN

SOCCER

Photo d'archives, Joël Lemay

Tentant de retrouver le chemin de la victoire, l’Impact prend la direction de Foxborough pour y affronter le Revolution au domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

► Demain à 19 h 30 à TVA Sports

TENNIS

Photo d'archives, AFP

Après un tournoi marqué par l’élimination de Roger Federer et l’ascension de Denis Shapovalov, place à la finale masculine aux Internationaux des États-Unis.

► Dimanche à 16 h à RDS et TSN2

FOOTBALL

Photo AFP

Le premier match du dimanche soir de la saison de la NFL oppose deux rivaux de division fort populaires, les Giants de New York et les Cowboys de Dallas.

► Dimanche à 20 h 30 à RDS, TSN et NBC

BASEBALL

Photo d'archives, AFP

Même si la saison 2017 est à oublier pour les Blue Jays, on devrait avoir droit à un bon spectacle offensif contre les Orioles de Baltimore.

► Lundi à 19 h à TVA Sports et Sportsnet