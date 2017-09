La NFL à l’affût

Danny Maciocia note une hausse d’intérêt de la Ligue nationale de football envers le football universitaire québécois. On peut penser que l’émergence de Laurent Duvernay-Tardif, un ancien des Redmen de McGill, à titre de joueur de ligne offensive régulier avec les Chiefs de Kansas City, y est pour quelque chose.

Les Buccaneers de Tampa Bay viennent pour leur part de faire signer un contrat à l’ailier rapproché Antony Auclair, qui s’était présenté à leur camp d’entraînement en tant que joueur autonome. Auclair évoluait avec le Rouge et Or de l’Université de Laval pas plus tard que l’an dernier encore.