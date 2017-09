Les extraterrestres, le 11 septembre et l’assassinat de JFK. Un complot ?

Parmi les livres réjouissants et instructifs de cette rentrée littéraire, celui du commentateur Christian R. Page vaut vraiment le détour. En cette ère de fausses nouvelles, croyances tous azimuts et armada de comploteurs qui s’en donnent à cœur joie à travers les réseaux sociaux, il faut parfois remettre les pendules à l’heure. Vingt ans passés, l’auteur William Kotwinkle avait pondu un pastiche à l’humour féroce : Midnight Examiner (Rivages/poche). Prenant comme modèle, « le très étrange » News Of The World, il avait imaginé le travail d’un jeune journaliste diplôme en philosophie, obligé de créer des nouvelles farfelues pour assurer sa survie. Ce petit livre qui devrait être confié à tout apprenti journaliste se voulait satirique, dépeignant une certaine réalité dans l’extrapolation de certaines réalités historiques. Avec Christian. R Pagé, nous sommes dans un autre domaine.



Tordre le cou aux complots



Si la 1ere de couverture avait pu faire l’objet d’une meilleure mise en page, le contenu par contre, est tout ce qu’il a de plus solide. À la base de ces études grand public, la théorie s’avère le cœur du système. Pourquoi certains croient encore que des « Illuminati », ou forces invisibles, gouvernent notre monde, et ce, à la barbe de tous les instituions, les officines du IIIe Reich ont-elles véritablement installées un monde secret en Antarctique, l’effondrement des tours du World Trade Center ne sont qu’un vaste complot, hourdi par les services secrets et pourquoi, pas les intra –terrestres ! Relevant les failles de toutes ces affabulations avec preuves à l’appui, et surtout, la logique, l’auteur vous prend par la main, de la façon la plus rationnelle possible. Si vous croyez encore, que des petits bonshommes verts ont hanté le site de Roswell, le chapitre en question est tout ce qu’il y a de plus éclairant.

Avec humour et sans mystifications, Christian. R Pagé vient de signer un livre salutaire pour l’esprit.