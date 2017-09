McNiven et Alain gagnent des points

TORONTO | Plusieurs recrues du Canadien ont passé leur premier test avec brio. Michael McNiven a démontré pourquoi il a gagné le titre de gardien de l’année de la Ligue de hockey junior de l’Ontario et de la Ligue canadienne. À la recherche d’un contrat, Alexandre Alain a gagné de précieux points auprès de la direction. Sa détermination pourrait lui valoir un poste à Laval. Du côté des déceptions, Martin Reway n’a pas cassé la baraque. À sa défense, il faut rappeler qu’il effectue un retour à la compétition après un an d’absence. Dans le cas de Noah Juulsen, on ne peut parler de déception, mais on aurait aimé qu’il soit plus visible sur la surface de jeu.

Ils se sont illustrés

Michael McNiven

Photo Martin Chevalier

Gardien | Alerte devant son filet, ses sorties et ses passes sont très efficaces.

Alexandre Alain

Photo Martin Chevalier

Centre | Rapide et intense, il ne craint pas les courses dans les coins de patinoires.

William Bitten

Photo Martin Chevalier

Ailier droit | Il est constamment impliqué dans le jeu. Bonnes mains, bon tir, bon coup de patin.

Jeremiah Addison

Photo Martin Chevalier

Ailier gauche | Solide devant le filet adverse. Il possède un bon tir qu’il peut décocher rapidement.

Daniel Audette

Photo Martin Chevalier

Centre | Bonne vision du jeu, il a réussi quelques beaux jeux. Il paraît plus fort physiquement.

Ils devront faire plus

Cale Fleury

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Ses passes manquent de précision et il se fait tasser facilement par les attaquants adverses.

Stefan Leblanc

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Sa mobilité fait défaut. Il a joué mollement une partie de la soirée.

Josh Brook

Photo Martin Chevalier

Défenseur | Il s’est fait prendre hors position à quelques occasions. Il n’a pas terminé le match, blessé au haut du corps.

Alexandre Goulet

Photo Martin Chevalier

Centre | L’attaquant de 21 ans est à la recherche d’un contrat. On l’a malheureusement très peu vu.

Martin Reway

Photo Martin Chevalier

Ailier droit | S’il espère jouer dans la LNH cette année, il doit être dominant ce week-end. Ce n’était pas le cas vendredi.