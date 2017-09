Radiohead est choqué par la décision d’une juge de suspendre les accusations

Le groupe britannique Radiohead n’en revient pas de la décision d’une juge canadienne de suspendre les accusations entourant un effondrement mortel survenu avant son spectacle à Toronto, il y a cinq ans. « C’est une insulte à la mémoire de Scott Johnson, ses parents et notre équipe », a écrit le groupe sur les réseaux sociaux.

Le 16 juin 2012, au parc Downsview de Toronto, le technicien Scott Johnson avait perdu la vie après l’effondrement de la scène sur laquelle devait jouer Radiohead quelques heures plus tard. Un an après l’accident, le promoteur Live Nation de même qu’un ingénieur et un fournisseur étaient accusés de 13 chefs en vertu des lois provinciales sur la santé et la sécurité.

Il y a quelques jours, la juge Ann Nelson, de la Cour de justice de l’Ontario, a décidé de suspendre les accusations, après des années de procédures, car le système judiciaire avait accordé au dossier un délai trop long avant que le procès ne puisse avoir lieu. « Cette décision n’offre aucune consolation et ne donne pas l’assurance que ce genre d’accident ne surviendra pas de nouveau », a écrit Radiohead.