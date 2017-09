Sur les traces de ses parents

Maude Guérin pourrait bientôt côtoyer son fils, Edmond, sur les plateaux de tournage. Le jeune homme de 15 ans songe effectivement à suivre les traces de ses parents vers le showbiz québécois.

«Son père est un producteur [Nicolas Payer] et il a travaillé avec lui tout l’été sur les plateaux de tournage. Je vois de plus en plus son intérêt pour le domaine artistique», raconte la comédienne à la première de la pièce de théâtre Quand la pluie s’arrêtera, jeudi dernier.

L’adolescent a tout de même mis ce projet en veilleuse pour la rentrée des classes.

«J’ai eu un été mouvementé et j’ai vraiment aimé mon expérience à travailler derrière la caméra. Mais je viens d’entamer mon quatrième secondaire et ça fait du bien de ne penser qu’aux études», explique-t-il.