Une première candidate pansexuelle à «Occupation double»

Pour la première fois de son histoire, la téléréalité «Occupation double» pourrait voir naître un couple formé de deux femmes. Parmi les sept candidates de la 11e édition de cette course à l’amour, diffusée à V, qui poseront leurs valises à Bali, en Indonésie, on retrouve une jeune femme pansexuelle.

Très engagée dans la défense des droits des animaux, Jessie est 100 % végane et prône la liberté d’amour.

«J’ai fait mon “coming-out” il y a un an; je suis pansexuelle, avoue-t-elle. Je suis attirée par la personne et non par son sexe ou son genre. À “OD”, j’ai vraiment hâte de tomber en amour et ça pourrait arriver autant avec un gars qu’avec une fille.»

Éclectique

Bien que les jeunes femmes – toutes dans la vingtaine – semblent avoir en commun la spontanéité et la parole facile, l’animateur Jay Du Temple n’hésite pas à qualifier cette nouvelle cohorte d’«éclectique».

«On va dans tous les horizons, détaille-t-il. D’après moi, elles vont être imprévisibles.»

Et on risque dans voir de toutes les couleurs à la lumière des présentations des sept célibataires féminines québécoises originaires de Montréal à Chicoutimi, en passant par Trois-Rivières, Jonquière, Sainte-Marie-de-Beauce et Saint-Colomban.

Joanie se décrit comme «party animal» et féministe, Karine avoue avoir «un côté drama queen» et souhaite devenir actrice, Élodie aime le bois et dit être un peu «vedette», Alexandra ne cache pas sa passion pour le yoga et ses origines italiennes, Jordanne assure être très «festive» sans consommer une goutte d’alcool alors qu’Alanis adore pratiquer le motocross et évite le maquillage.

15 gars

Les sept filles qui s’envoleront pour Bali auront l’embarras du choix pour tenter de se trouver un prétendant. Ce sont 15 gars – et non 10 comme par le passé – qui tenteront de se mériter une place sous le soleil en foulant le tapis rouge. Non, aucun pompier ne prendra part à l’aventure.

Afin d’espérer faire chavirer le cœur d’une de ces dames, un candidat aurait tout intérêt à avoir au moins un de ces traits de personnalité: un côté rebelle, l’ouverture d’esprit, l’honnêteté, la confiance en lui ou encore être un grand romantique.

L’identité de ceux qui auront obtenu la faveur des jeunes femmes sera connue le 1er octobre, sur les ondes de V, à compter de 18h30.

À noter que les 22 candidats qui amorceront l’aventure d’«Occupation double» ont été choisis parmi 1500 personnes présentes aux auditions.

