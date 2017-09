District 31: Visionnement sous haute surveillance

Après cinq mois de suspense, nous saurons enfin si Nadine a survécu au coup de feu entendu au dernier épisode de District 31, en avril. Mais tout ce qu’on peut dire à ce sujet, c’est que vous saurez la réponse vers 19 h 05, lundi, quand la série reprendra l’antenne à Radio-Canada.

Soyez sans crainte, ce texte ne contient aucun divulgâcheur. Non seulement parce qu’on veut éviter de gâcher votre plaisir, mais parce qu’on nous a formellement défendu d’en parler.

En effet, le visionnement des quatre premiers épisodes de cette deuxième saison de District 31 s’est déroulé sous haute surveillance. Avant la projection, tous les journalistes devaient signer un formulaire d’embargo les empêchant de divulguer le moindre indice quant au sort des personnages de Nadine (Magalie Lépine-Blondeau), Patrick (Vincent-Guillaume Otis) et Kevin (Alexandre Goyette).

On peut toutefois révéler qu’il s’agit d’une semaine bourrée d’action qui passe à la vitesse grand V, incluant le premier épisode, qui sera diffusé sans pause publicitaire. D’une durée d’un peu moins de 28 minutes, il garde un rythme endiablé jusqu’au générique de clôture.

Un nouveau baveux

On peut également dévoiler de plus amples détails sur le personnage de Geoffroy Morin, interprété par Luc Picard. L’acteur s’était fait avare de commentaires au lancement de programmation de Radio-Canada, le mois dernier. Mais après avoir suivi le nouveau héros sur quatre épisodes, nous sommes en mesure d’émettre quelques constats : il n’a pas froid aux yeux, il est baveux et son travail passe avant presque tout, y compris ses relations amoureuses.

En ce qui concerne son rôle au sein du Service de police du Grand Montréal (SPGM), Geoffroy Morin, que tout le monde appelle Jeff, est enquêteur au crime organisé. Il sera appelé en renfort au 31 pour s’attaquer au trafic de drogue. Pour ce qui est du reste, mystère. Face aux journalistes, Luc Dionne s’est contenté de dire que c’était quelqu’un de taciturne qui garde jalousement « ses petits secrets ».

Une chimie

Chose certaine, c’est avec beaucoup de plaisir qu’on a retrouvé le reste des personnages du feuilleton, merveilleusement bien interprétés par Gildor Roy, Hélène Bourgeois-Leclerc, Sébastien Delorme, Michel Charrette et Pascale Montpetit. Malgré la pause estivale, leur chimie est demeurée intacte.

District 31 de retour à ICI Radio-Canada Télé lundi à 19 h.