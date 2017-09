Du cirque et de la magie pour tous

Cirque, musique, fascination et magie. L’automne proposera plusieurs spectacles de variété, dont les attendues propositions du Cirque Éloize et de Messmer. Voici cinq spectacles de cirque ou de magie qui vaudront le détour ces prochains mois.

Saloon

Photo courtoisie, Cirque Éloize

Après avoir déjà connu du succès dans huit pays depuis son lancement l’an dernier, le nouveau spectacle du Cirque Éloize s’amène à Montréal. Cette « comédie acrobatique et musicale » baigne dans l’univers du Far West. En poussant les portes du Saloon, le spectateur se laisse emporter dans une course folle. Baignant dans une musique aux airs de Johnny Cash et Patsy Cline, le spectacle impressionnera le public par ses différentes acrobaties. Fait remarquable : la majorité des acrobates de Saloon sont aussi les musiciens du spectacle. Après son passage dans la métropole québécoise, le spectacle mettra le cap sur Londres.

► Saloon sera présenté du 20 au 30 septembre au Monument-National de Montréal. Pour toutes les dates : cirque-eloize.com

La grenouille avait raison

Photo courtoisie, Loork & Jen Raoult

Cet automne, la Tohu ramène James Thierrée, le petit-fils de Charlie Chaplin, et la Compagnie du Hanneton, qui avait connu un grand succès avec le spectacle Raoul, en 2010 et 2012. Avec La grenouille avait raison, la Compagnie emmène le public au pays des rêves et du mystère. Thierrée recrée l’atmosphère fantastique des contes, entre rêve et cauchemar. Dans ce spectacle envoûtant, on peut y apprécier les talents de Thierrée, qui est à la fois danseur, acrobate, mime, clown, acteur et metteur en scène. Thierrée a reçu, cette année, le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Chocolat.

► La grenouille avait raison sera présenté entre le 28 septembre et le 7 octobre à la Tohu de Montréal. Pour toutes les dates : tohu.ca

The Goblin Market

Photo courtoisie, Richard Haughton

Compagnie de cirque de la Nouvelle-Zélande, The Dust Palace revient à Montréal pour un court séjour avec The Goblin Market. Dans ce spectacle, on réinterprète de façon fantastique et contemporaine le poème de Christina Rossetti, Goblin Market. Visuellement impressionnant, le spectacle nous présente deux sœurs à travers la tentation, le sacrifice et le salut. Sur scène, on y voit des acrobaties avec trapèze double, ainsi que diverses projections. Présenté pour un public de 16 ans et plus, The Goblin Market comprend quelques scènes de nudité.

► The Goblin Market sera présenté du 27 au 29 septembre au Centaur Theatre de Montréal. Pour les détails : centaurtheatre.com

Messmer

Photo courtoisie

Connaissant un énorme succès des deux côtés de l’Atlantique, Messmer est de retour au Québec avec un tout nouveau spectacle. Cette fois-ci, le fascinateur par excellence a voulu repousser les limites du subconscient en mettant à profit les cinq sens de l’être humain. « Quels sont leurs pouvoirs insoupçonnés ? », demande le maître de l’hypnose et du magnétisme. Dans Hypersensoriel, le public aura encore une fois droit à un rendez-vous interactif et euphorique, qui utilisera la technologie et la réalité virtuelle.

► Le spectacle Hypersensoriel, de Messmer, sera présenté du 13 au 15 octobre à la Salle Albert-Rousseau et les 17-20-21 octobre au Théâtre St-Denis de Montréal. Pour toutes les dates : messmer.ca

Alain Choquette

Photo courtoisie

Après s’être produit plus de 500 fois en Europe dans les deux dernières années, Alain Choquette revient finalement au Québec pour y présenter Drôlement magique. Dans ce spectacle, l’illusionniste se sert de ses 20 ans d’expérience pour offrir un spectacle mêlant magie, humour et interaction avec le public. Alain Choquette sera en tournée un peu partout au Québec, cet automne, avant de retourner jouer en Europe à la fin novembre.

► Le spectacle Drôlement magique, d’Alain Choquette, sera présenté les 13-15-16 septembre au Théâtre St-Denis et les 17-18 octobre au Capitole de Québec. Pour toutes les dates : alainchoquette.ca