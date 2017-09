CHOQUETTE, Jérôme



À Montréal, le 1er septembre 2017, M. Jérôme Choquette est décédé à l’âge de 89 ans des suites d’une pneumonie. Au cours de sa vie, il a été avocat et membre du Barreau du Québec pendant 63 ans, député d’Outremont de 1966 à 1976, successivement ministre des Institutions financières, de la Justice et de l’Éducation du Québec entre 1970 et 1975, et maire d’Outremont de 1983 à 1991.Parti paisiblement, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Ernest Roussy), Céline (Nicolas Garcia), Anita (Marc Larocque) et Frédéric (Irina Sarkisova), ses petits-enfants Catherine Choquette, Édouard Choquette et Maria Choquette Stuart (Jacklin Turcot), son arrière-petit-fils Edouard Turcot, son frère Gilbert, ainsi que plusieurs parents et amis de longue date.La famille vous accueillera le vendredi 22 septembre, de 14h à 22h, et le samedi 23 septembre de 11h à 13h au salon:Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 23 septembre, à 14h, à l’église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End, au 5035, rue Saint-Dominique, à Montréal.Puisqu’il a toujours été guidé par un idéal de justice sociale, si vous souhaitez faire un don en sa mémoire, vous pourrez l’offrir à tout organisme de défense des droits de votre choix.La famille remercie vivement les préposés et le personnel infirmier du Centre d’hébergement Bruchési pour leur gentillesse et leurs bons soins au cours de la dernière année.Source de la photo: Le Droit de savoir