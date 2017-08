L’activité extrême à faire avec ta gang ce mois-ci

Présenté par

50 obstacles sur 5 kilomètres pour tester tes limites en forêt. Ça, c’est le genre de course qu’on aime.

Et on ne va pas se mentir, c’est toujours drôle de mesurer ses skills de survie à celles de ses amis. Surtout quand il s’agit de ramper dans des tranchées boueuses et de gravir des escarpements à pic avec une cargaison sur le dos!

Recrute, parmi ta gang, l’unité d’élite qui t’accompagnera à la Course Extrême. Après le retentissant succès des années précédentes, ce parcours à épreuves unique en son genre revient en force.

La prochaine édition aura lieu les 16 et 17 septembre prochains sur le site 45 Degrés Nord, qui a été spécialement aménagé avec des obstacles installés de façon permanente. Et ce n'est situé qu'à 45 minutes de Montréal!

Mario Bisson / Facebook Course Extrême

Ce qu’on adore de ce genre de course, c’est le fait que le rythme n’est jamais redondant. Contrairement à un marathon, on doit se mesure à une foule d’imprévus et d’impondérables, ce qui rend l’expérience beaucoup plus exaltante.

La Course Extrême se démarque aussi par son accessibilité avec son concept axé sur le plaisir avant tout. Si tu tiens à mesurer ton athlétisme à des pros, sache qu’il y aura un départ «élite» exclusif.

Jean-David Godin / Course Extrême

Si, comme nous, tu cherches plutôt à tester ton équilibre, ton agilité et ton endurance lors d’une journée parsemée de fous rires entre amis, l’évènement reste tout aussi tentant!

Surtout avec des obstacles comme l'equilibrium, la descente infernale et le pôle dancing.

FACEBOOK / OCR NATION

Il n’est pas trop tard pour t’inscrire à la Course Extrême, qui se tiendra le 16 et le 17 septembre! Tu n'as qu'à consulter leur site web ou leur page Facebook.

Sachant qu’elle aura lieu sur le plus grand site de course à obstacles permanents au Québec, on gage que les billets vont s’envoler assez vite!

Facebook Course Extrême