S'élever comme société

Il n’est jamais trop tard pour apprendre. En cette période de rentrée, j’ai eu envie de vous présenter des documentaires qui posent des questions actuelles et poussent à la réflexion. On ne donne pas ici de remèdes miracles, mais on cherche à sensibiliser, à informer et à soulever des débats. Le documentaire nous rend plus intelligents, mais nous élève aussi comme société. Deux bonnes raisons pour ne pas zapper.

L’écran roi

Ordinateur, tablette, cellulaire, les écrans sont partout. Ils occupent une place importante, voire trop, dans le quotidien et la socialisation des jeunes. Ces derniers y restent scotchés pendant des heures. C’est devenu leur mode de vie. Mais on ne connaît pas les effets à long terme d’une telle exposition. Malgré les efforts tentés par les parents, eux aussi souvent sur leurs écrans, l’encadrement est souvent inadéquat. S’il y a eu le règne de l’enfant-roi, ce documentaire se penche sur l’écran-roi, un sujet à prendre très au sérieux. La cyberdépendance chez nos jeunes est beaucoup plus répandue qu’on pourrait le croire. Les impacts pourraient être coûteux si elle n’est pas mise en avant. Un sujet ultra actuel qui s’immisce dans toutes nos vies.

► 14 septembre 20 h à Télé-Québec

2050 dans votre assiette

Notre préoccupation pour la santé entraîne automatiquement des questionnements sur ce qui se trouve dans notre assiette. L’alimentation est au cœur de nos vies. Sans nourriture, nous ne tiendrions pas le coup. Inversement, l’évolution des technologies a permis de développer des façons de faire qui nous ont parfois éloignés de la base des produits, engendrant même des catastrophes naturelles ou de nouvelles maladies.

On dit que chaque seconde, 4,4 humains voient le jour sur Terre et qu’on pourrait voir le jour où nous serions tous sous-alimentés. Cette série documentaire traite de l’alimentation du futur en explorant des techniques avant-gardistes, des options à la nourriture. Chaque épisode débute avec une hypothèse apocalyptique, annonçant la disparition de l’élément essentiel à l’agriculture.

► Les mardis à 20 h à Unis

Les moustiques

Zika, Lyme, malaria, nombre de virus nous arrivent par les moustiques. Plus d’un million de personnes en sont victimes chaque année, dont beaucoup d’enfants. Un véritable fléau. Les changements climatiques, environnementaux et la multiplication des déplacements de la population sur la Terre développent de nouveaux bassins. Ce documentaire a été tourné sur 4 continents et illustre bien la menace à laquelle doivent faire face nos leaders.

► 21 septembre à 22 h à Canal D

La vérité sur les vitamines

Traduction du documentaire The Curious Case of Vitamins And Me qui aborde notre lien avec ces vitamines dont on croit tout connaître qui nourrissent notre corps. Les suppléments vitaminiques sont souvent critiqués. Efficaces ou non ? Bryce Sage tente d’élucider la question par une recherche scientifique vulgarisée.

► 13 septembre à 21 h à Explora

DPJ

Dans un autre ordre d’idée, mais abordant toujours la question des jeunes, le documentariste Guillaume Sylvestre (Durs à cuire, Steakhouse, Secondaire V) a suivi pendant plusieurs mois le travail des intervenants du Centre jeunesse de Montréal, s’intéressant à ceux qui viennent en aide et tentent d’encadrer les jeunes qui s’y retrouvent avec un lourd bagage. Une tâche délicate dans un contexte souvent critiqué de l’extérieur.

► 30 novembre 20 h à Canal D

Déchirements

Parlant d’ouverture d’esprit, Déchirements aborde un sujet qui reflète bien le tiraillement des jeunes filles d’aujourd’hui issues de l’immigration qui se retrouvent déchirées entre leurs valeurs traditionnelles familiales et celles de la société dans laquelle elles ont grandi. On y rencontre de jeunes Québécoises d’origines culturelles diverses qui, forcées par leurs parents, doivent subir un mariage forcé. Leur désir de s’affranchir, d’affirmer leur identité, d’atteindre leurs rêves ne correspond pas aux valeurs qui leur sont imposées, les obligeant parfois à bafouer leurs aspirations ou à couper le lien avec leurs traditions. Une réflexion à laquelle sont confrontées beaucoup de jeunes issues d’une première ou seconde génération d’immigration.

► 25 octobre à 20 h à Télé-Québec

Bye

La cyberdépendance fera aussi l’objet d’un autre documentaire très personnel, Bye. Ce titre, c’est le dernier mot que Thomas, le fils de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, a laissé avant de s’enlever la vie. Nous avons tous été touchés il y a deux ans par ce décès qui révèle un véritable mal-être. Jean-Philippe Dion, préoccupé par les questions de santé mentale, a eu envie d’aborder la cyberdépendance chez les jeunes à travers la quête de Taillefer, qui s’efforce de comprendre au fil de rencontres avec des spécialistes, pour pouvoir prévenir. Un sujet délicat dont il ne faut pas détourner le regard.

► Début décembre à Ici Radio-Canada

Planète : Attention danger – saison 2

Les changements climatiques sous la loupe de vedettes

Une série documentaire très actuelle dans laquelle des acteurs, animateurs et humoristes américains mènent leur propre enquête sur des questions environnementales. Un peu à la Michael Moore, ils débarquent sur le terrain en Inde, en Chine, en Afrique ou aux États-Unis pour constater des cas absurdes de gaspillage, les résultats de catastrophes ou des initiatives avant-gardistes. Dans le premier épisode, on retrouve David Letterman en Inde, où l’on vit une course contre la montre pour trouver une solution à l’énergie solaire capable d’alimenter 300 millions d’habitants. Cette série éveille les consciences.

► Vendredi à 21 h sur Explora

Arbitres

Le hockey occupe une grande place dans la consommation des Québécois. Après avoir suscité de vives réactions avec les documentaires Bagarreurs inc., qui traitait des bagarres dans la LNH et de leur impact, et Parents inc., qui dressait un portrait de l’implication des parents dans le hockey mineur, alors que le sport n’est plus toujours un jeu, l’équipe de production se penche désormais sur le travail des arbitres dans le hockey.

► 23 novembre 20 h à Canal D

Les ultras

La course à pied, les marathons et triathlons n’ont jamais été aussi à la mode. C’est devenu un véritable phénomène de société, gagnant même des gens moins sportifs. Courir un marathon est devenu commun, alors que jadis, c’était un exploit. On s’est donc penché sur le phénomène en se demandant ce qu’il advient lorsque l’exceptionnel devient la norme, poussant les purs et durs à surmonter des limites encore plus titanesques. On y découvre ainsi des ultras, dont les limites ne résident que dans leur corps, et encore... Ce documentaire sera présenté en marge du Marathon de Montréal.

► 21 septembre 20 h à Télé-Québec

Les enfants du 11 septembre

Cette date est gravée dans nos mémoires. Elle a marqué un tournant majeur dans l’histoire moderne. Les journalistes Kim Chabot et Denis Roberge, de l’émission Second regard, nous proposent une rencontre avec des jeunes de toutes origines, nés dans la peur du terrorisme islamique. Depuis cette date, d’autres attentats sont survenus partout sur la planète, prenant en otage une population innocente. Comment une génération qui grandit dans cette ère entrevoit-elle son rapport aux autres ? Une question que nous devons d’ailleurs tous nous poser pour conserver ou trouver notre ouverture d’esprit.

► 12 septembre 20 h à RDI