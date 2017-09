3 questions à Khalid

Il a 19 ans et il vient du Texas. Son premier album a été lancé en mars et il vient d’être couronné la révélation de l’année aux MTV Video Music Awards. Il est Khalid et j’ai eu l’occasion de lui piquer une jasette !

1. Ton premier album est titré American Teen. Quel genre d’adolescent étais-tu ?

J’ai écrit cet album à 17 et 18 ans. Ça ne fait pas longtemps ! J’étais un ado assez sociable, mais j’avais peur de m’exprimer, car je pensais que les gens allaient me juger... Même si je ne suis plus à l’école secondaire, je ressens encore les émotions que je vivais, à cette époque, elles « vibrent » à travers mon album ! C’est bien de savoir que ça peut aider un ado à réaliser qu’il n’est pas seul à vivre ces choses.

2. Comment décrirais-tu ton style ?

Ma musique a autant des notes de soul que de pop et de R & B. J’adore les chansons rythmées, mais avec des paroles sérieuses... Elles nous jouent un tour, quand on les écoute, car on ne sait pas si on doit danser puisque les paroles sont tristes (rires) !

3. Crois-tu qu’il est plus difficile de percer dans le milieu, alors que plusieurs connaissent la gloire grâce à YouTube ?

Oui. Par contre, je pense que les gens sont avant tout attirés vers l’authenticité. J’adore utiliser les réseaux sociaux pour parler à mes fans. Je les considère réellement comme des amis, alors je crois que ça m’aide à me démarquer.

La phrase de la semaine

« Tu réalises que tu es un adulte quand tu laisses tomber la sieste de trois heures pour passer le balai et réorganiser ton tiroir à chaussettes ! » - Lucy Hale

3 trucs à surveiller cette semaine

Le 11 septembre

Conseils de famille est de retour du lundi au mercredi à 18 h 30, à Télé-Québec.

Également le 11 septembre

L’émission scientifique familiale par excellence, Génial !, est maintenant un rendez-vous du lundi au jeudi, 19 h, à Télé-Québec.

Les 16 et 17 septembre

Question de planifier votre week-end prochain, la Grande tournée Kids POP est de retour avec une foule d’activités gratuites (popmontreal.com).