Le phosphore sous la loupe!

C’est lors d’une formation portant sur la nutrition et la santé cardiovasculaire, qui s’est déroulée au printemps dernier, que les diététistes ont pu approfondir leurs connaissances sur le phosphore, un minéral dont les fonctions sont encore inconnues du grand public. Organisée par le Pavillon de prévention des maladies cardiaques (PPMC) et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, en partenariat avec l’OPDQ (Ordre professionnel des diététistes du Québec), cette formation, donnée par la nutritionniste Roxanne Papineau, a permis de cibler un nouveau joueur qui pourrait influencer notre risque de maladies cardiovasculaires.

Les sources alimentaires

Plusieurs aliments renferment du phosphore. Celui-ci est fortement lié aux protéines des aliments. La viande, la volaille, les produits laitierws, les œufs, les noix et les graines ainsi que les produits céréaliers en sont les principales sources.

Le phosphore est également régulièrement ajouté à plusieurs produits offerts en supermarchés sous la forme d’additifs alimentaires. Pour le repérer, on doit s’attarder à la liste d’ingrédients des produits. Ainsi, le phosphate de sodium, de potassium, tricalcique et l’acide phosphorique en sont tous des sources. Certains amidons, comme la lécithine, et assaisonnements peuvent également en contenir. Toutefois, les industriels ne sont pas tenus d’en détailler la composition (les sous-ingrédients). Les additifs phosphatés sont surtout présents dans les charcuteries, les fromages transformés (en tranches ou à tartiner), les boissons gazeuses, les eaux aromatisées, les viandes et volailles assaisonnées et panées, les pâtisseries commerciales et certaines boissons végétales (soya, amandes, riz).

Le taux d’absorption gastro-intestinal du phosphore varie considérablement, selon sa provenance :

phosphore de source animale : 40 à 60 % d’absorption

phosphore de source végétale : 10 à 30 % d’absorption

phosphore sous la forme d’additifs alimentaires : 80 à 100 % d’absorption

Du phosphore, oui ! Mais pourquoi ?

Le phosphore est un minéral essentiel à l’organisme puisqu’il assure plusieurs rôles majeurs :

aide à la formation des os et des dents ;

contribue au maintien de la température corporelle ;

intervient dans le processus de production de l’énergie ;

est impliqué dans de nombreuses réactions chimiques au niveau des cellules.

Bon à savoir !

Il n’est pas obligatoire d’ajouter la teneur (% VQ) en phosphore de l’aliment au tableau de la valeur nutritive. Si celle-ci y est inscrite, elle sera basée sur des apports journaliers de 1000 mg. Cette valeur ne tient pas compte du taux d’absorption du minéral.

Le saviez-vous ?

Le corps contient environ 700 g de phosphore. 85 % de ce phosphore se retrouve dans les os et les dents et environ 15 % dans les cellules. On retrouve aussi une toute petite quantité de phosphore dans le sang.

Phosphore : les besoins et les apports !

L’apport nutritionnel quotidien moyen (quantité permettant de combler les besoins nutritionnels de la quasi-totalité des sujets en bonne santé) est estimé à 700 mg de phosphore. Selon la plus récente Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, les apports moyens journaliers des Canadiennes et des Canadiens se situeraient plutôt entre 1250 et un peu plus de 1500 mg. À cette quantité quotidienne, on doit ajouter la quantité de phosphore apportée par les additifs alimentaires, soit jusqu’à 1000 mg par jour. À titre de comparaison, en 1979, les apports en phosphore inorganique (provenant des additifs phosphatés) étaient de 320 mg par jour. Une hausse considérable !

L’abondance des protéines de source animale et d’aliments transformés ainsi qu’une faible présence des protéines végétales au sein de l’alimentation contribuent à en augmenter les apports.

Trop de phosphore : un impact sur la santé

S’il est bien connu que les personnes souffrant d’insuffisance rénale doivent limiter leur apport en phosphore, les récentes données scientifiques indiquent qu’un individu en bonne santé devrait aussi porter attention à la quantité de phosphore ingéré. Une alimentation apportant quotidiennement 1400 mg et plus de phosphore serait associée à un taux de mortalité accru. La FGF-23, une hormone qui agit au niveau rénal en limitant l’absorption du phosphate, serait en cause. Elle stimulerait, notamment, l’hypertrophie ventriculaire. On a également observé qu’un taux élevé de cette hormone est associé à une hausse du risque de maladies cardiovasculaires.

Actuellement, l’apport maximal tolérable de phosphore (AMT) est fixé à 4000 mg chez les personnes de 9 ans et plus (3000 mg chez les adultes de 70 ans et plus). Or, les données récentes semblent indiquer qu’il faudrait revoir cette quantité à la baisse.

Pour limiter le phosphore consommé :