Photos souvenirs: Anthony Kavanagh

Les Bleu poudre

Photo d'archives, TQS

En 1990, il y a près de 30 ans, Anthony Kavanagh était de la bande des Bleu Poudre (pour la couleur du veston), avec Yvon Landry, Chantal Lamarre, Richard Z. Sirois et Pierre Brassard, alors que l’émission 100 limite faisait la gloire de Quatre-Saisons (devenu TQS puis V).

Rire du racisme

Photo d'archives, Raymond Bouchard

Anthony en 1989. Cette année là, à l’âge de 19 ans, il remportait le titre des Auditions nationales Juste pour rire. Né de parents haïtiens à Longueuil, il avait réussi à faire rire les spectateurs québécois en traitant du racisme. Le jeune homme, audacieux, rêvait de cette carrière depuis ­l’adolescence.

Son talk-show

Photo d'archives, Claude Rivest

En 1993, ­Anthony avait fortement ­impressionné des ­producteurs ­américains au festival Just for Laughs. Cet été-là, à 23 ans, il devenait le plus jeune animateur télé, à la barre de son propre talk-show intitulé ...et Anthony, à TQS (V), sans se douter qu’un jour il animerait de grands galas, ici comme en France.

Révélation

Photo d'archives, Camil Lesieur

Automne 1995. L’humoriste présentait enfin son premier one-man-show à travers le Québec, puis il était élu « révélation » au Festival d’humour de Montreux, en Suisse. L’Europe francophone lui ouvrait alors grandes ses portes et il reprenait les premières parties de Céline Dion, dans d’immenses salles françaises.

Premières de Céline

Photo d'archives, Luc Belisle

Anthony enlaçait Victor, la mascotte de Juste pour Rire, en février 1992. À 23 ans, il assurait alors la première partie de la tournée canadienne de Céline Dion, ainsi que celles, à Montréal, de Julio Iglesias et Nathalie Cole, dans les deux langues.

► Anthony Kavanagh poursuit la tournée québécoise de son spectacle Showman qu’il a présenté partout en France. Il sera notamment à la Maison de la culture Maisonneuve de Montréal, les 20 et 21 octobre, au Théâtre St-Denis les 23 et 24 octobre, ainsi qu’à Québec le 25. Pour toutes les dates, voir anthonykavanagh.com.

► Avec ce spectacle, l’humoriste fait rire et pleurer. On parle d’un amalgame de show à l’américaine et de l’intimité d’un dîner en tête à tête, alors qu’Anthony raconte « le plus gros show du monde... La vie ! »

► Après près de 20 ans en Europe, l’humoriste vient de déménager au Québec, cet été, avec sa femme et ses deux enfants de 1 et 7 ans.

► Anthony Kavanagh prête sa voix au personnage de Maui dans le film d’animation de Walt Disney, Vaiana, la légende du bout du monde.