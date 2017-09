6 cafés montréalais qui font leur propre lait d’amande

Pour ceux qui ne consomment pas de lait, trouver un bon latté peut être une véritable épopée sans fin.

Un latté au lait d’amande peut parfois être bien ordinaire s’il provient du supermarché.

Heureusement, plusieurs cafés montréalais veulent offrir à leur client une expérience gustative incroyable en leur offrant leur propre lait d’amande.

Si vous faites partie de ceux qui ne consomment pas de produits animaliers ou des curieux qui voudraient essayer un latté différent, voici quelques belles adresses à découvrir le dimanche matin!

1. Café Réplika

Une publication partagée par Sarajane Case (@sarajanecase) le 16 Juil. 2017 à 17h59 PDT

Charmant café sur la rue Rachel, le Réplika sert sans aucun doute le meilleur lait d’amande de la ville. L’espace aéré est parfait pour prendre une petite pause lecture le dimanche après-midi ou encore un bain de soleil confortablement installé près des grandes fenêtres. Ils servent également de délicieux sandwichs si vous avez une fringale.

252 rue Rachel Est

2. Esquina bar à café

Une publication partagée par Juliette Bélanger-Charpentier (@juliettebelangerc) le 11 Août 2017 à 6h43 PDT

Au coin de l’avenue Papineau et de l’avenue Mont-Royal, l’Esquina bar à café est un bel arrêt à faire avant de continuer ses emplettes. Vous pourrez y savourez de délicieux cafés, mais aussi tester leur Pop Tarts maison véganes. Un pur délice!

4526 avenue Papineau

3. Pourquoi pas espresso bar

Une publication partagée par Yvonne and Ting (@wmwatchme) le 21 Août 2017 à 16h04 PDT

Situé au cœur du Village, le Pourquoi Pas espresso bar est une belle adresse où prendre un café sur le fly ou encore si vous avez quelque temps pour flâner. Il y a régulièrement des expositions d’œuvres d’art.

1447 rue Amherst

4. Café Dei Campi

Une publication partagée par @mtlcafecrawl le 27 Nov. 2016 à 10h49 PST

Ce charmant café, situé dans le quartier Rosemont, est le véritable paradis des véganes. En plus de servir leur propre lait d’amande, ils offrent à leurs clients un menu tout en fraicheur et parfait pour satisfaire n’importe qui. Si vous avez envie de vous lâchez lousse, optez pour le pogo végane. Un incontournable!

1360 avenue Rosemont

5. Café Résonance!

Une publication partagée par Resonance Café (@caferesonance) le 12 Mai 2017 à 10h15 PDT

Pour prendre une petite pause de votre quotidien ou assister à un spectacle de musique émergente ou encore à une lecture de poésie, rendez-vous au café végétalien Résonance! dans le Mile-End. Leur latté au lait d’amande est délicieux.

5175A avenue du Parc

6. Cafellini

Une publication partagée par Café Climbers (@cafeclimbers) le 18 Juin 2017 à 6h17 PDT

Pour les accros à Instagram, rendez-vous au charmant café Cafellini situé sur la rue Beaubien. Ici, vous trouverez un décor épuré et lumineux, parfait pour prendre une jolie photo et savourer un incroyable latté. Il existe aussi deux autres cafés Cafellini, un à Saint-Bruno et l’autre sur le boulevard Saint-Laurent.

758 rue Beaubien Est