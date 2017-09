Déjà trois prix Emmy pour «Big Little Lies», la série de Jean-Marc Vallée

Big Little Lies a commencé sa récolte de prix Emmy ce week-end à Los Angeles. La série de Jean-Marc Vallée a raflé trois trophées au gala hors d’ondes des Emmy.

Cette belle performance laisse présager de bonnes choses pour dimanche prochain, quand sera présentée la grande cérémonie.

Les nombreux Québécois en nomination ont toutefois mordu la poussière.

Mettant en vedette Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley et Laura Dern, Big Little Lies a été récompensé pour sa distribution, sa musique et ses costumes. La minisérie dramatique s’est toutefois avouée vaincue devant The Night Of dans trois catégories où plusieurs Québécois apparaissaient : montage (Maxime Lahaie, Sylvain Lebel, Véronique Barbe, Justin Lachance), mixage sonore (Louis Gignac, Gavin Fernandes) et cinématographie (Yves Bélanger).

Parmi les favoris

Avec 16 nominations, Big Little Lies figure parmi les productions les plus citées aux Emmy Awards cette année. Le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée pourrait être sacré Meilleur réalisateur d’une minisérie.

Présenté à HBO l’hiver dernier, ce thriller psychologique brosse le portrait d’un groupe de mères de famille habitant une banlieue huppée de Californie, où tout un chacun tente de préserver les apparences.