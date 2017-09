La bande annonce du nouveau <i>Fifty Shades Of Grey</i> vient d'être dévoilée et vous aurez chaud

Ceux qui ont lu les livres et vu les films comprendront que l’heure est à la panique : la nouvelle courte bande annonce du dernier volet, Fifty Shades Of Freed (v.f. Cinquante nuances plus claires) vient d'être dévoilée.

Mariage, poursuite en voiture, érotisme et... un possible meurtre? Ce qui est certain, c’est qu’Anastasia (interprétée par Dakota Johnson) sera davantage à l’avant-plan et donnera un nouveau ton à la série.

La bande annonce complète sera dévoilée en novembre et le film, quant à lui, prendra l’affiche en février 2018, à la Saint-Valentin.

En attendant, voici un aperçu...