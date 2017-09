Tapis rouge à Outremont

L’équipe du film Et au pire, on se mariera s’était donné rendez-vous lundi au Théâtre Outremont pour la grande première de ce long-métrage. La vedette du film Sophie Nélisse brillait par son absence sur le tapis rouge; elle était prise sur un tournage. Réalisé par Léa Pool, Et au pire, on se mariera est une adaptation du roman éponyme écrit par Sophie Bienvenu. En plus de Sophie Nélisse, le film met en vedette Karine Vanasse et Jean-Simon Leduc. Il prendra l’affiche au Québec vendredi.