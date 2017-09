6 raisons qui expliquent pourquoi le livre «Maxime» est tout ce dont vous avez besoin pour passer à travers votre blues automnal

L’auteure Sarah-Maude Beauchesne vient tout juste de lancer son dernier livre intitulé Maxime.

Après avoir raconté le récit amoureux de la jeune Billie dans les romans jeunesse Cœur de slush et Lèche-vitrines, la jeune auteure revient en force avec une Billie plus vieille et fin prête à affronter la vie et ses déceptions.

Voici 6 raisons qui expliquent pourquoi vous devriez lire ce roman, peu importe votre âge.

1. Parce que ça se lit bien

Une publication partagée par Sarah-Maude Beauchesne (@lesfourchettes) le 31 Août 2017 à 8h27 PDT

La plume de Sarah-Maude Beauchesne est un véritable plaisir à découvrir. Elle sait raconter son récit avec une légèreté unique qui fait du bien aux yeux fatigués de fin de journée.

2. Parce que c’est touchant

❤️👨🏻 #maxime #tome3 #maximeleroman Une publication partagée par Sarah-Maude Beauchesne (@lesfourchettes) le 24 Juil. 2017 à 16h19 PDT

La naïveté et la douceur de la jeunesse c’est touchant, peu importe l’âge que l’on a. Le personnage de Billie, qui a grandi beaucoup depuis les deux premiers tomes de la trilogie, est désormais une femme avec des envies de femme. Être spectateur de son évolution est un cadeau.

3. Parce que c’est autobiographique un peu

Une publication partagée par Sarah-Maude Beauchesne (@lesfourchettes) le 16 Août 2017 à 8h49 PDT

C’est bien connu, l’auteure Sarah-Maude Beauchesne met une grande partie de sa propre vie dans ses romans. Maxime n’est pas seulement le titre de son livre, mais également le nom de l’un de ses anciens amoureux. Parions que ce n’est pas la seule chose qu’ont en commun Billie et Sarah-Maude!

4. Parce que Billie est attachante

Une publication partagée par Jean-Sébastien Gélinas (@jsebastiengelinas) le 4 Sept. 2017 à 7h57 PDT

C’est toujours plus facile d’aimer un livre quand le protagoniste principal est attachant. Heureusement, c’est le cas de la jeune Billie, qui s’ouvre au monde tout en douceur. Son chemin vous rappellera certainement votre propre évolution amoureuse.

5. Parce que ça se déroule l’été

Une publication partagée par Lisa Savoie-Ferron (@lisasavv) le 1 Sept. 2017 à 12h25 PDT

L’automne, lire un roman qui se déroule l’été, nous donne tous un peu l’impression d’être encore en vacances. Ça fait du bien à l’âme de s’imaginer les rayons du soleil nous chauffer la couenne.

6. Parce que ça vous fera revivre certains souvenirs d’adolescence

merci ben 🌹#maximeleroman Une publication partagée par Sarah-Maude Beauchesne (@lesfourchettes) le 2 Sept. 2017 à 13h16 PDT

Des bains de minuit, des petites jobines à vendre des grilled-cheese, des amours éphémères... Toutes les mises en scène qui se retrouvent dans le livre Maxime peuvent nous rappeler notre propre adolescence. Ça vous fera faire un voyage dans le temps!