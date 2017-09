7 films à voir au FCVQ

Québec déroule son tapis rouge. À compter de ce soir, le Festival de cinéma de la Ville de Québec donne rendez-vous aux amateurs du septième art à deux pas des remparts de son quartier historique. Quels films feront courir les cinéphiles ?

Gros automne pour Luc Picard. En plus de se joindre à la distribution de District 31, il est l’heure de présenter son quatrième film, Les rois mongols, sa première réalisation depuis Ésimésac en 2012. Cette fois, Picard suit les aventures de quatre cousins et cousines qui, inspirés par les événements de la crise d’Octobre 1970, enlèvent une grand-maman et s’enfuient pour éviter un placement en famille d’accueil. (13 septembre, Palais Montcalm)