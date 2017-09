[VIDÉO] Sous hypnose, il perd complètement le contrôle et sort ses amis de force de la pièce

Messmer et Charles Lafortune seront réunis sur un même plateau tous les mardis soir pour offrir un spectacle complètement loufoque dans le cadre de leur nouvelle émission Lâchés Lousses.

Le but? Hypnotiser quatre concurrents qui devront réaliser des épreuves et des performances, complètement hypnotisés. Pour rajouter un peu de piquant, Messmer a d’ailleurs ajouté quelques contraintes qui provoqueront beaucoup de fous rires et de l’improvisation de la part de l’équipe technique.

Sceptique, l’équipe du Sac de Chips est allée à la rencontre du fascinateur pour avoir un avant-goût de ce que sera l’émission et se prêter elle-même au jeu.

Nous avons d’ailleurs interrogé Messmer et un expert en neuropsychologie, le Dr. Paquette, curieux d’en savoir plus sur le phénomène de l’hypnose.

Est-ce que tout le monde est réceptif à l’hypnose?

Messmer – Moi je m’amuse à dire que oui, tout le monde est réceptif à l’hypnose, mais à différents degrés. J’essaye toujours d’aller déceler les personnes qui sont les plus réceptives rapidement. Surtout à la télé ou en spectacle, je ne peux pas me permettre de faire plusieurs séances d’une heure avant d’obtenir un résultat.

Capture d'écran

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes sous hypnose?

Dr. Paquette – Lorsque nous sommes éveillés et que l’on parle, le cerveau est dans un rythme beta, donc plus rapide. En état de suggestion, les yeux fermés, le cerveau glisse dans un état alpha, donc plus tranquille. La personne sous hypnose doit tout d’abord inconsciemment accepter la voix qui la guide et lâcher prise. Il y a une limite à ce que la personne peut faire sous hypnose, on ne peut pas contrôler complètement quelqu’un. Il faut tenir compte des mécanismes de défense et de survie. Mais c’est, somme toute, un état second qui permet aux gens de ressentir réellement la mise en scène qu’on leur suggère.

Quelle est la réaction la plus extrême dont vous avez été témoin?

Capture d'écran

Messmer – Je n’aime pas trop en parler, mais une fois, j’étais en spectacle et je simulais un manège aux personnes qui étaient sous hypnose. Malheureusement, l’une d’elle avait la peur des montagnes russes et a vomi sur scène. Elle l’a vécu très intensément et on a vu son souper.

Est-ce que vous êtes capable de deviner que quelqu’un fait semblant d’être hypnotisé?

Messmer – Absolument. Ça se voit. Dans le regard, dans le relâchement, c’est quelque chose qu’on peut facilement déceler.

Est-ce que nos cobayes ont fait semblant? Voyez par vous-mêmes...

L'émission Lâchés Lousses a fait son apparition hier sur les ondes de TVA et sera dans vos écrans cet automne tous les mardis, dès 19h.