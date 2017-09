Tous les fans de Kanye West s’arrachent ces t-shirts montréalais parfaits

Parfois, il suffit d’un chandail à effigie pour donner un petit oumf à n’importe quelle vieille paire de mom jean.

La compagnie montréalaise Spiltmilk l’a bien compris et a lancé une série de t-shirt et d’illustration unique mettant en vedette certaine des plus grandes vedettes de la musique populaire.

Kanye West qui se frenche lui-même.

Beyoncé qui incarne Jésus.

Drake et Rihanna à la place des personnages dans la peinture American Gothic.

Tout est parfait. Ironique. Et c’est un brise-glace idéal durant les partys où vous vous retrouvez entouré de dizaines d’inconnus.

Les produits de la compagnie Spiltmilk se retrouvent dans les boutiques Citizen Vintage et en ligne, et ils seront en vente durant le week-end aux Puces Pop.