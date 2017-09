ROBERT (DAGENAIS), Jeanne



À Saint-Eustache, le 8 septembre 2017, à l’âge de 96 ans est décédée Mme Jeanne Dagenais, épouse de feu M. Conrad Robert et mère de feu M. Yvon Robert (Nicole McKenzie).Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Louise Rochon), ses petits-enfants Benoit, Serge, Élise et Éric, ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 septembre de 14h à 16h30 au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une réunion de prières aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Manoir Saint-Eustache.