32es prix Gémeaux: les tendances du vote

Outre un prix spécial à District 31, pas moins de 14 trophées seront remis aux 32es prix Gémeaux dimanche soir. L’Académie récompensera-t-elle vos préférés ? Pour avoir un aperçu des tendances du vote avant la grande cérémonie, comparez vos prédictions et coups de cœur à ceux des experts télé du Journal.

Marc-André Lemieux

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

Emmanuelle plante

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

« On a joué avec nos nerfs et on aime ça. Une tension palpable, des textes bien fignolés. L’imposteur a été très fort, mais Feux nous a arraché le cœur. » - Emmanuelle Plante