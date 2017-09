Sur le tapis rouge du FCVQ

Place d’Youville brillait de mille feux, mercredi soir, alors que s’ouvrait la septième édition du Festival de cinéma de la ville de Québec par une belle soirée de fin d’été. Pour l’occasion, un long tapis rouge avait été déroulé entre la rue Saint-Jean et les portes du Palais Montcalm. Le glamour et plusieurs artisans du milieu du septième art étaient au rendez-vous. Après cette ouverture réussie, le FCVQ se poursuivra ce soir, et jusqu’au 23 septembre, avec la présentation du film de Léa Pool, Et au pire, on se mariera.