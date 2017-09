Un premier livre pour PL Cloutier

Après Cynthia Dulude et Emma Verde, c’est au tour de PL Cloutier de signer un livre à l’image de sa chaîne YouTube. Truffé d’anecdotes personnelles, de photos et de clins d’œil humoristiques, c’est un bouquin qui se veut à la fois léger et réconfortant qui atterrira sur les tablettes, le 8 novembre.

C’est à ceux « à qui on dit souvent non, qu’on choisit en dernier au ballon-chasseur, ou qui ont toujours la pire face sur les photos de groupe » que s’adresse PL Cloutier dans les pages de ce livre qu’il a baptisé Toute va ben été : mon récit réconfortant.

« “Toute va ben été”, c’est quand tu essaies de dire que tout va bien aller, mais que, clairement, tu as perdu tes moyens, que tu n’es plus capable de parler comme du monde, que tu es au cœur du chaos », nous a-t-il expliqué, en entrevue.

« C’est surtout une blague que j’ai commencé à dire dans mes vidéos, il y a un an. Chaque fois qu’il m’arrivait quelque chose, je disais ça : “Toute va ben été” (rires) Je pense donc que, pour les abonnés de ma chaîne YouTube, ce ne sera pas un titre surprenant. Ça fait déjà partie de notre vocabulaire. »

Pas une biographie

Divisé en treize chapitres dans lesquels il aborde différents thèmes liés à l’adolescence et au passage à l’âge adulte, dont ses années dans une école secondaire anglophone, son bal des finissants, son premier appartement et ses relations avec « les autres humains », Toute va ben été ne se veut surtout pas une autobiographie.

« Je n’ai pas l’âge pour écrire une autobiographie, a souligné le YouTubeur de 31 ans. Moi, ce que je voulais, c’était de faire un livre réconfortant qui dit qu’on n’est pas obligé d’être dans les “populaires” pour avoir une vie l’fun, après. »

Bien que ses paragraphes se concluent par une section « Ce que la vie m’a appris » qui présente, en une phrase ou deux, une « leçon de vie » liée au thème abordé dans les pages qui la précèdent, PL Cloutier insiste : il ne souhaite faire la morale à personne.

« Ce n’est pas un guide de survie à l’âge adulte, je ne donne pas vraiment des conseils. Par exemple, je vais prendre un sujet comme le bal des finissants et je vais en parler selon mes propres expériences et observations. Tant mieux s’il y a des personnes qui vivent certaines choses et qui y trouvent des conseils, mais ce n’était pas ça le but. »

Public cible

Véritable vedette du web, celui dont la chaîne principale compte plus 275 000 abonnés a d’abord pensé à ses fidèles admirateurs — dont plus de la moitié ont de 18 à 34 ans —, au moment de rédiger son livre.

« Il y a certaines histoires qui méritent plus qu’une vidéo de quatre ou cinq minutes », a expliqué celui qui se produit sur YouTube depuis trois ans déjà.

« J’ai, entre autres, un chapitre sur le coming out, a-t-il poursuivi. J’ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais le livre me permet d’aborder le sujet plus en détail. Je raconte vraiment comment ça s’est passé, pour moi. »

Malgré tout, le YouTubeur espère rejoindre un nouveau public, grâce à cette incursion dans le monde littéraire.

« Je me dis que si quelqu’un tombe sur le livre et aime les anecdotes, il aura peut-être envie d’aller découvrir mes vidéos sur YouTube. J’ai donc choisi des histoires qui peuvent être intéressantes, même pour les personnes qui me découvrent. »

► Toute va bien été : mon récit réconfortant sera en prévente sur le site amazon.ca à compter de demain. Il sera lancé au Québec le 8 novembre, mais aussi en France, le 23 novembre.

Des valeurs sûres

Aux Éditions de l’Homme, maison d’édition qui publiera Toute va ben été : mon récit réconfortant, le succès du livre de la YouTubeuse Emma Verde (également publié chez eux) est encore une source de réjouissance.

Intitulé Suivez-moi!, le bouquin s’est écoulé à 20 000 exemplaires dans les 10 jours suivant son arrivée sur le marché, il y a un an. Aujourd’hui, ses ventes québécoises et européennes atteignent les 45 000 copies, selon Judith Landry, directrice générale de la maison d’édition.

« Pour nous, c’est un immense succès. Actuellement, au Québec, on considère qu’un best-seller c’est entre 3000 et 5000 exemplaires vendus, a-t-elle expliqué, en entrevue. En plus, il continue de bien se vendre, même s’il est paru en 2016. »

Potentiel

Selon elle, le livre de PL Cloutier, qui véhicule un message positif et qui aborde des thèmes qui peuvent toucher un large public, a le potentiel de remporter beaucoup de succès.

« C’est certain qu’il a la notoriété qui nous permet de publier ce type de livre. Des livres de YouTubeurs, cependant, on en fait avec parcimonie. On veut vraiment publier une voix. Une voix unique, mais aussi une voix saine. PL est un beau modèle pour les jeunes. »

Et comment explique-t-elle le succès remporté par la plupart des bouquins signés par des YouTubeurs, ici comme à l’étranger ?

« Les YouTubeurs donnent des rendez-vous à leurs fans. Les jeunes ont l’impression d’entrer dans leur intimité. Le livre devient, en quelque sorte, quelque chose de concret qu’ils peuvent tenir dans leurs mains, alors que la vidéo est plus volatile. »

Les ventes de livres de YouTubeurs

► Le petit guide de la beauté de Cynthia Dulude, publié aux Éditions AdA en 2016 : 15 000 copies.

► Suivez-moi ! d’Emma Verde, publié aux Éditions de l’Homme en 2016 : 45 000 copies.