C'est fini entre Fergie et Josh Duhamel

La chanteuse Fergie et l'acteur Josh Duhamel ont mis fin à leur relation après 8 ans de mariage.

Le couple s'est confié à E!News et a révélé être toujours en bons termes, malgré la séparation.

«Avec un amour et un respect absolus, nous avons décidé de nous séparer plus tôt cette année», confie-t-elle.

Les amoureux se faisaient plus discrets sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, semant le doute concernant la fin de leur union. Les dernières images de couple partagées par le duo datent de la mi-juillet.

Josh Duhamel est connu pour sa participation aux plus récents films Transformers et Fergie nous a fait danser tout au long des années 2000 avec son groupe The Black Eyed Peas. Ils formaient un couple depuis 2004 et ont convolé en justes noces en 2009. Ensemble, ils sont parents du petit Axl, quatre ans.